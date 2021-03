Drożej czy taniej? Porównaliśmy ceny w Amazonie w Polsce i Niemczech

2 marca Amazon zadebiutował – w pełni – w Polsce. Ruszył serwis Amazon.pl, także dla kupujących, a zainteresowani zakupami w tym internetowym sklepie nie muszą już korzystać np. z niemieckiej wersji serwisu (choć ta jest nadal dostępna, wraz z tłumaczeniem na polski). Pojawienie się Amazona w Polsce sprawiło, że warto porównać ceny z „polskiego” sklepu z tym niemieckim.

Jednocześnie warto podkreślić, że niektóre produkty, jak np. flagowy Kindle, były trudne do kupienia ze sklepów Amazona w Niemczech. Z kolei zakupy w sklepach z USA opłacały się w przypadku e-booków, ale gorzej cenowo wypadały zamówienia rzeczy, które musiały trafić do Polski w paczce. Były też zawsze pewne różnice w cenach, bo na „niemieckim” Amazonie czytniki Kindle były przeważnie tańsze niż w USA.

Ceny w Amazonie „polskim” i „niemieckim”. Różnice

Sprawdziliśmy różnice w cenach między produktami na amazon.de i amazon.pl. Dwa z nich to flagowce kojarzone z Amazonem: czytnik Kindle i inteligentne urządzenie-głośnik Echo 4. Kolejne cztery to m.in. po prostu kubek termiczny. Co warto zaznaczyć, na razie trudno jest bezpośrednio porównywać obydwa sklepy, ponieważ ten w Polsce – co zrozumiałe – jest na razie uboższy.

Kurs euro 2 marca to 4,54 zł – według tego kursu wyliczaliśmy różnice w cenach między tymi samymi produktami.

Echo 4



Echo 4 na Amazon.pl jest dostępne w obniżonej cenie: teraz można za nie zapłacić 349,99 zł (cena poprzednia to 499,99 zł). Na Amazon.de za to urządzenie trzeba wydać 99,99 euro - ponad 454 zł.



Oral-B system czyszczenia OxyJet



228,5 zł - tyle trzeba zapłacić za irygator Oral-B w Polsce. Cena w euro to teraz 48,9 (po sporej obniżce, z 99,99 euro), co po przeliczeniu na złotówki daje kwotę około 222 zł.



Contigo Termalock



Kubek termiczny Contigo Termalock w Polsce można dostać za 151 zł. Natomiast w Niemczech oferowany jest za 32,48 euro (po obniżce, poprzednia cena to 39,07 euro). Bez obniżki to około 177 zł, a uwzględniając ją - 147 zł.



Kindle Paperwhite 8GB



Kindle Paperwhite (6-calowy), bez reklam, w wersji międzynarodowej na Amazon.pl kosztuje 649,99 zł. Ten sam model na Amazon.de to wydatek rzędu 139,99 euro, czyli niewiele ponad 635 zł (wersja z reklamami jest tańsza o 20 euro),



Hudora 14695 Bigwheel 205



Hulajnoga w Polsce to wydatek rzędu 366,50 zł. Na Amazon.de można znaleźć ją za 99,95 euro (około 453 zł).



Philips 2200 seria EP2232/40



Za ten ekspres do kawy w „polskim” Amazonie trzeba zapłacić 1563 zł. Z kolei na Amazon.de - 449,99 euro, czyli ponad dwa tys. zł.