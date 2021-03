Taniej na Amazonie czy Allegro? Jest pierwsze duże porównanie

Od kiedy pod koniec stycznia Amazon pozwolił przedsiębiorcom rejestrować swoje konta na polskiej platformie, w internecie trwały spekulacje, kiedy Amazon.pl zacznie być dostępny dla kupujących. Ten dzień właśnie nadszedł, witryna Amazon.pl ruszyła.

Klienci mogą się zarejestrować na polskiej stronie platformy, wybierać wśród produktów oferowanych przez Amazon i korzystać w pełni ze wszystkich udogodnień oferowanych przez marketplace.

Nieco droższy Amazon. Ale nie zawsze

Analitycy Dealavo porównali ceny na Amazonie do cen na Allegro. Okazało się, że na mającej polskie korzenie platformie jest taniej niż na amerykańskiej. Część produktów jest w tej samej cenie.

Artykułów do analizy wzięto ok. tysiąca. Przykładowo gra Dixit na Amazonie kosztuje 128,49, a na Allegro 104,96. To 18-proc. różnica. Zestaw Lego Jurrasic Park na Amazonie kosztuje 271,26, a na Allegro 234,98 zł. Inne produkty są z kolei tańsze na Amazonie (scyzoryk Victorinox), a jeszcze inne w tej samej cenie (smartwatch Xiaomi, szczoteczka do zębów Philips Sonicare).

Produkty z kategorii zdrowie i uroda są tańsze o mniej więcej 15 proc.

