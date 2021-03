Właściciel 4F: Zmienił się cały nasz model biznesowy

Pandemia bardzo mocno dotknęła branże handlową, która uczy się nowej rzeczywistości, powiedział Igor Klaja w TVN24 BiS, w rozmowie po tym jak został biznesmenem roku w 18. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku (zdobył też nagrodę w kategorii Produkcja i Usługi).

„Nagrodę dedykuję zespołowi”

– Wszystko się zmieniło, tak naprawdę zmienił się cały nasz model biznesowy, a też niewątpliwie zmieniło się moje podejście do moich kolegów. Nie używam słowa pracownicy, bo nie czuję się upoważniony, to są osoby, z którymi przebywam, dzielę nasze problemy i nasze drobne sukcesy. Niewątpliwym sukcesem jest to, że jesteśmy stabilni i bezpieczni – powiedział prezes spółki OTCF.

„Tak jak było już nie będzie”

Dodał, że bez zespołu nie dostałby nagrody, jemu ją dedykuje. Powiedział też, że nie widzi powrotu do czasów sprzed pandemii.

– Z punktu widzenia biznesowego, ten biznes nie będzie wyglądał już nigdy tak samo. Jestem przekonany, że jesteśmy na takim etapie, że faktycznie biznesy będą musiały pozmieniać podejście – powiedział Klaja. – Uczymy się nowej rzeczywistości, obyśmy potrafili się w niej odnaleźć – dodał gość TVN24 BiS.

