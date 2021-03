Ktoś chce ośmieszyć Lidla i zniechęcić klientów do sieci?

O sprawie jako pierwsze poinformowały Wiadomoscihandlowe.pl. Portal napisał, że na drogach dojazdowych do Warszawy (m.in. od strony Piaseczna) pojawiły się billboardy z napisem „Jedziesz do Lidla? Szkoda zdrowia”. Temu hasłu, napisanemu na niebieskim tle, towarzyszył hashtag #zostanwdomu (hashtag to sposób oznaczania różnego rodzaju tematów w mediach społecznościowych).

Początkowo, o czym donosiły Wiadomoscihandlowe.pl, sieć Lidl nie reagowała. Po pewnym czasie odpowiedziała jednak na prośbę o komentarz, okazało się, że sprawa jest jej znana i już zostały podjęte stosowne kroki, chociaż wciąż nie wiadomo, kto jest autorem billboardów.

Lidl reaguje zdecydowanie

Lidl uznał billboardy za „czyn nieuczciwej konkurencji” i/lub „nietrafione działania komunikacyjne”.

Jak skomentował Lidl: „Bezpieczeństwo klientów oraz pracowników jest naszym najwyższym priorytetem i stale w naszej komunikacji społecznej propagujemy zachowanie najdalej idących standardów sanitarnych. Przyjęte przez nas standardy sanitarne są znacznie dalej idące, aniżeli wymogi wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawa”, napisała sieć w odpowiedzi na prośbę o komentarz od Wiadomoscihandlowe.pl.

Kto stoi za akcją i czy Lidl podjął już działania prawne, tego wciąż nie wiadomo.

