Co z godzinami dla seniorów? Jest decyzja rządu

Godziny dla seniorów nie wrócą. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali o wprowadzeniu nowych obostrzeń. Jednocześnie nie ma informacji o przywróceniu znanego z dwóch wcześniejszych lockdownów rozwiązania, które wzbudzało wiele kontrowersji. Ostatnio godziny dla seniorów wprowadzono 10 października 2020 roku i zniesiono dopiero 1 lutego 2021.

– Napór trzeciej fali koronawirusa jest bardzo silny. Dziś zarejestrowaliśmy największy wzrost zachorowań. Mamy zajęte ponad 75 proc. łóżek i 75 proc. łózek respiratorowych. Zbliżamy się do wydolności służby zdrowia. Musimy zrobić wszystko, aby uniknąć takiego scenariusza – powiedział premier Mateusz Morawiecki, uzasadniając nowe obostrzenia.

Rozmowy do ostatniej chwili

Jak wynika z informacji Wprost, rozmowy na temat zawarcia tego rozwiązania w nowych obostrzeniach trwały w Ministerstwie Zdrowia do ostatniej chwili. Jeszcze wczoraj nie było jasnej odpowiedzi w tej kwestii. Należy jednak pamiętać, że ostateczny kształt obostrzeń od samego początku pandemii jest wypadkową tego, co zaproponuje Ministerstwo Zdrowia (przeważnie bardziej rygorystyczne warunki) i tego co od strony gospodarczej przedstawi premierowi Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dobrym przykładem rozwiązania, w przypadku którego panuje rozbieżność stanowisk są właśnie godziny dla seniorów, które zwiększają bezpieczeństwo osób starszych, ale negatywnie wpływają na obroty w sklepach.

Godziny dla seniorów. Jak działają?

Przepis wyglądał nieco inaczej w obu poprzednich lockdownach. Pozwalał seniorom po 60. roku życia (w pierwszym lockdownie po 65.) na robienie zakupów w dniach powszednich między godzinami 10.00 a 12.00 bez konieczności kontaktu z innymi klientami. Miało to na celu zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażenia się przez osoby z grupy największego ryzyka.

