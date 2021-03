Blokada Kanału Sueskiego. Tych towarów może zabraknąć w sklepach

W Kanale Sueskim doszło do zatoru. W brzeg uderzył i utknął kontenerowiec Ever Given. Trwają próby przesunięcia statku ważącego 224 tys. ton, ale nie wiadomo, jak długo to potrwa. O sprawie piszą wszystkie światowe media, powołując się na ekspertów, którzy mówią, że nie mogło dojść dętego wydarzenia w gorszym momencie.

Jak powiedział NBC News Lars Jensen, ekspert ds. przeładunku kontenerów z Danii, zagrożone jest „w zasadzie wszystko, co można zobaczyć w sklepach”. Specjalista przypomniał, że przez Kanał Sueski przechodzi 12 proc. handlu. Drogą łączącą Europę z Azją płyną dziesiątki kontenerowców, które wiozą każdy możliwy rodzaj artykułów. Tymczasem Ever Given blokuje ich drogę do portów docelowych.

Papier toaletowy będzie deficytowy?

Jak przyznają eksperci blokada Kanału Sueskiego kosztuje ok. 400 mln dolarów na godzinę. Operatorzy kontenerowców zastanawiają się, czy już nie kierować statków drogą zastępczą wokół Afryki, co wydłuża trasę statków o 15 tys. mil.

Kolejni producenci informują o zagrożeniu przerwania łańcucha dostaw. Agencję Bloomberga poinformowała o tym firma Suzano SA. Czeka na pulpę drzewną do produkcji papieru toaletowego. Jeśli nie dopłynie, będzie musiała wstrzymać produkcję.

Z powodu zatoru, jak kontynuuje Bloomberg, zabraknąć może kawy. Poinformowała o tym agencję firma Nescafe. Jak dodał Raphaelle Hemmerlin, szef logistyki w szwajcarskiej firmie Sucafina SA, palarnie kawy nie mają ani zapasów, ani alternatywnego źródła ziarna.

Firmy czekają na komponenty do produkcji

Kolejne firmy, które ucierpią, to przedsiębiorstwa meblarskie. W związku z blokadą na czas nie dotrą komponenty do produkcji mebli.

CNBC cytuje Jona Monroe, konsultanta ds. handlu morskiego i logistyki, który mówi, że „przed zablokowaniem Kanału Sueskiego, spodziewaliśmy się, że sytuacja kontenerowa pogorszy się w kwietniu, ponieważ już widzieliśmy niedobór kontenerów. Zamknięcie kanału nie pomoże. Zaczniemy widzieć produkty piętrzące się na podłogach fabryk”.

W tym samym medium wypowiedział się Brian Bourke, dyrektor ds. wzrostu w Seko Logistics: „To nie mogło się wydarzyć w gorszym momencie”.

Czytaj też:

Statek Ever Given zepchnięty z mielizny. Kanał Sueski został odblokowany