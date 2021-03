Do Polski trafiają produkty innej jakości niż do krajów UE

Badania wykonane zostały przez Wspólne Centrum Badawcze (Joint Research Centre, JRC) przy Komisji Europejskiej. Z raportu po nich wynika, że 10 na 20 podstawowych produktów żywnościowych różniło się między sobą w zależności od tego, gdzie były sprzedawane.

Wszystko zaczęło się w 2016 roku. Wówczas organizacje konsumenckie i stosowne urzędy z unijnych państw wchodu Europy zaalarmowały Komisję Europejską, że na wspólnym rynku są produkty, których skład, smak i właściwości różnią się w zależności od tego, gdzie trafiają. Te organizacje pochodziły z Czech, Polski, Chorwacji, Litwy, Węgier i Słowacji. Komisja Europejska zadeklarowała, że podejmie stosowne działania.

Pierwszy raport: różnice są

I podjęła. Pierwszy raport Wspólnego Centrum Badawczego przy Komisji Europejskiej został opracowany w 2019 roku. Okazało się, że składem, smakiem i właściwościami różniło się aż 1/3 produktów na rynkach UE, które były produkowane przez te same firmy i sprzedawane pod tą samą marką.

Teraz wzięto pod uwagę kolejne 20 produktów żywnościowych. Wnioski okazały się podobne. W zależności od kraju, produkty były inne. Tak stwierdzono w przypadku 10 produktów na 20. W niektórych, jak płatki śniadaniowe, wykrywano inną zawartość cukru, co przekładało się na smak. W innych, np. napojach gazowanych, na inny smak wpływ miało zastosowanie słodzików w miejsce cukru. Co ciekawe, nie było zależności geograficznej między składem produktów. Produkty różnej jakości trafiały w różne miejsca losowo, a nie tak, że do jednych miejsc „lepsze”, a do innych „gorsze”.

Słodsza Coca-Cola i ciemniejsze płatki

Jak wynika z raportu w Polsce sprzedawane były produkty innej jakości. Np. badana polska Coca-Cola była słodsza i intensywniejsza od łotewskiej. Tymczasem w Hiszpanii, Danii i Polsce była ona mniej kaloryczna niż na Węgrzech czy na Słowacji. Jogurt Activia Danone w Niemczech i Holandii był bardziej kremowy i kwaśniejszy, a np. w Belgii i Chorwacji słodszy.

Zbadano piwo Desperados o smaku tequili, w Polsce było ono wyraźnie bardziej gorzkie. Z kolei herbata Fuze Tea w Polsce była ciemniejsza i smakowała ciemnymi owocami, a w Niemczech była jaśniejsza i smakująca owocami jasnymi. Różnice stwierdzono też w przypadku paluszków rybnych Iglo (różna panierka), płatków Kellogg’s (różna jasność) i innych produktów.

Komisja Europejska będzie walczyć z różnicą jakości

Teraz Komisja Europejska zamierza to zmienić. W 2021 roku przeznaczy 1 mln euro na wsparcie organizacji konsumenckich w badaniu jakości produktów.

Jak skomentowała raport komisarz UE ds. wartości Vera Jourova: – Nie ma zgody na nieuzasadnione różnicowanie produktów w UE. Dlatego wzmacniamy nasze przepisy konsumenckie. Te regulacje muszą być pilnie przestrzegane – powiedziała. Komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders dodał: – Konsumenci (…) nie powinni być wprowadzani w błąd przez takie same lub podobne opakowania sugerujące, że zawierają ten sam produkt, kiedy w rzeczywistości tak nie jest. To nieuczciwe i sprzeczne z prawem UE.

