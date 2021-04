GIS wycofuje z obrotu kilka partii lodów. Ważne ostrzeżenie dla alergików!

Jak czytamy w komunikacie urzędu, Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o wycofaniu przez firmę Mars Polska Sp. z o.o. wskazanych partii lodów z orzechowymi cukierkami M&M’S ze względu na brak oznakowania w języku polskim, w tym polskich nazw występujących w nich alergenów.

Wycofane produkty to PEANUT M&M'S ICE CREAM 62g o numerach partii: 028D2DOE01, 028D3DOE01 i 028E1DOE01. Producentem produktu jest Mars Wrigley Confectionery, a dystrybutorem Mars Polska Sp. z o.o. Data przydatności produktu to z kolei 31 grudnia 2021 roku, a kod kreskowy to 5000159500340.

Ważne ostrzeżenie dla alergików!

Główny Inspektorat Sanitarny podkreśla, że osoby uczulone na soję, mleko, laktozę lub orzeszki ziemne nie powinny spożywać produktu wskazanego w komunikacie.

GIS dodaje także, że firma Mars Polska Sp. z o.o. prowadzi proces wycofywania wskazanych partii produktu z obrotu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują z kolei proces wycofywania prowadzony przez dystrybutora.

