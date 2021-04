Wielkanoc. W jakich godzinach działać będą sklepy?

2 kwietnia przypada Wielki Piątek, ważny dzień dla chrześcijan, nie będący jednak świętem państwowym. Tego dnia sklepy działają normalnie, jak w każdy piątek. Niektóre sieci wydłużyły jednak tego dnia godziny otwarcia.

Wielki Piątek, niektóre sklepy otwarte dłużej

Dla przykładu Biedronki będą działać do 2 w nocy z piątku na sobotę (w przypadku 2 tys. placówek), do 23:00 lub 23:30 (w przypadku 300 placówek) i do 24:00 (w przypadku 100 placówek). 200 sklepów Lidla będzie działać 24 godz. na dobę. Sklepy Netto będą działać z piątku na sobotę do północy.

Sklepy Kauflandu będą działać do 24:00 w piątek, z małymi wyjątkami (sklepy w Biłgoraju, Końskich i Świdniku będą otwarte do 22:00, a w Kwidzynie do 23:00).

Wielka Sobota, handel potrwa krócej

Ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta nakazuje zamknąć sklepy w Wielką Sobotę (3 kwietnia) do godz. 14:00. W związku z tym sklepy zdecydowały, że do 13:30 będą działać Biedronka i Dino, a do 13:00 Lidl, Carrefour, Auchan, Kaufland i Netto. Do 14:00 będą działać Żabki, a po tej godzinie ci franczyzobiorcy, którzy tak zdecydują.

Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny to zakaz handlu, aczkolwiek franczyzobiorcy niektórych sieci będą mogli zdecydować o otwarciu placówek we własnym imieniu i na własny rachunek.

Czytaj też:

Biedronka i Lidl reagują na zaostrzenie restrykcji. Zakupy nawet przez całą dobę