Pracownicy handlu naciskają na premiera. „Apelujemy i wręcz błagamy”

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług zwróciła się z listem otwartym do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ministra koordynatora Narodowego Programu Szczepień Michała Dworczyka. Organizacja nalega na jak najszybsze zaszczepienie pracowników branży handlowej – informują wiadomoscihandlowe.pl. To nie pierwsze pismo wysłane w tej sprawie.

„Wobec przewidywanych zmian w Narodowym Programie Szczepień, przedsiębiorcy skupienia w organizacjach zrzeszonych w Naczelnej Radzie Zrzeszeń Handlu i Usług, prowadzący działalność handlową, apelują i wręcz błagają, aby w najbliższym etapie szczepień uwzględnić pracowników handlu, a szczególnie handlu spożywczego” – napisała Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług w liście do premiera i ministrów odpowiedzialnych za szczepienia.

Szczepionki dla pracowników handlu

Rada apeluje do rządzących o wpisanie pracowników handlu na listę zawodów, które są objęte pierwszeństwem jeśli chodzi o kolejność szczepień. Jak zaznaczają jej przedstawiciele, chodzi głównie o sklepy spożywcze, które otwarte są niezmiennie od samego początku pandemii, gdyż są niezbędne do w miarę normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Ich pracownicy są przez to narażeni na kontakt z potencjalnie chorymi. Zdaniem przedstawicieli RZZHiU to zagrożenie nie jest mniejsze, niż w przypadku części grup, które już zostały zaszczepione.

„Zagwarantowanie pracownikom handlu pierwszeństwa w dostępie do szczepionek uspokoi dramatyczną sytuację działania placówek handlowych, głównie sklepów spożywczych. To kluczowe ogniwo, zapewniające w czasach pandemii utrzymywanie ciągłości zaopatrzenia ludności w towary spożywcze i inne niezbędne produkty codziennego użytku, bezwzględnie oczekuje poparcia” – czytamy dalej w piśmie RZZHiU, cytowanym przez wiadomoscihandlowe.pl.

