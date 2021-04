Liroy-Marzec inwestuje w olejki i jointy. Zaprasza do stworzenia „konopnego imperium”

Piotr Leroy-Marzec dostał się do Sejmu w 2015 roku, ale już wcześniej interesował się polityką. Współpracował m.in. z Januszem Palikotem, a później organizował kampanię zachęcającą Polaków do uprawy konopi. Teraz zachęca do inwestowania w firmę LiRoyal, która ma być „konopnym imperium o zasięgu globalnym” .

Sklep LiRoyal już działa

Wspomniana marka ma być firmowana właśnie przez rapera i byłego posła. „Jako parlamentarzysta i aktywista zrobił on wiele, aby walczyć o korzystne dla branży zmiany w prawie i zmienić jej społeczny odbiór. Teraz czas na kolejny krok” – czytamy.

LiRoyal chce sprzedawać susze, jointy, olejki, suplementy czy zestawy stworzone z „najwyższej jakości konopi Sativa Cannabis L pochodzącej z najlepszych, certyfikowanych upraw” . „Jeśli nie chcesz przegapić konopnego boomu zainwestuj w LiRoyal” – zachęcają autorzy komunikatu na stronie marki.

Wspomniane produkty pojawiły się już w sklepie internetowym LiRoyal. Znajdziemy tam m.in. olejki, za które trzeba zapłacić od 149 do 920 zł. Zamówienie suszu to z kolei wydatek rzędu 9 – 17,5 zł.

