Będzie banknot z Lechem Kaczyńskim. Prezes NBP podpisał wzór

Jak informuje TVN24, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował o swoim oficjalnym podpisie podczas konferencji prasowej. – Poprzez emisję tego banknotu, szczególnie ważnego dla milionów Polaków, chcemy oddać hołd wielkiemu człowiekowi, jakim był profesor Lech Kaczyński – mówił.

Banknot kolekcjonerski z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego

Przypomnijmy, że chodzi o zapowiadany już wcześniej banknot o nominale 20 zł, który wejdzie do obiegu z okazji Święta Niepodległości w listopadzie bieżącego roku w nakładzie do 80 tysięcy sztuk. Będzie to zatem banknot kolekcjonerski.

Jednocześnie trwają również dyskusje o wprowadzeniu do stałego obiegu nowego banknotu – o nominale 1000 zł. Jak informowaliśmy w piątek, Adam Glapiński widziałby na takim banknocie królową Jadwigę.

