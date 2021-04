Co drugi sklep błędnie informuje o cenach. Wyniki kontroli Izby Handlowej

„Cena jest jednym z czynników, który – poza marką oraz indywidualnymi preferencjami konsumentów – ma wpływ na decyzje o zakupie towaru, czy usługi. Konsument powinien mieć pełną informację o towarze, w tym również o wysokości jego ceny” – czytamy w raporcie Inspekcji Handlowej, która sprawdziła ponad 2200 sklepów. Niestety kontrola wykazała nieprawidłowości aż w co drugiej skontrolowanej placówce.

Błędy w połowie sklepów

Z raportu wynika, że konsumenci muszą być bardzo uważni. Kontrole, które przeprowadzone były w 2020 roku wykazały, że w ponad połowie sprawdzonych miejsc, ceny były podawane w sposób niejednoznaczny, budzący wątpliwości, lub uniemożliwiający porównanie cen z towarami konkurencji. Co więcej, w wielu przypadkach ceny podawane na półce lub w czytniku kodów kreskowych były różne od tych nabijanych na kasie.

Skontrolowano także stacje benzynowe. Na części z nich kontrolerzy stwierdzili, że ceny paliw nie są widoczne dla kierowców przed tym, jak zdecydują się, czy na stację wjechać

– Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do rzetelnej informacji. Konsument ma zatem prawo wiedzieć, ile kosztuje dany produkt lub usługa – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. – Cena musi być widoczna, czytelna i jednoznaczna. Jeśli na półce widnieje niższa cena niż przy kasie – konsument ma prawo kupić produkt po niższej cenie. Przepisy nie wymagają, aby cena znajdowała się na każdym towarze. Znajdziemy ją na wywieszce – w sklepie, w kiosku, na poczcie – lub w cenniku. Porównujmy, ile kosztują podobne produkty. Ułatwiają to tzw. ceny jednostkowe – za kilogram, litr, 100 gramów, czy sztukę. Sprzedawca ma obowiązek je podawać – dodaje.

Blisko pół miliona złotych kar

Stwierdzone nieprawidłowości były podstawą do nałożenia 621 kar pieniężnych na łączną kwotę nieco ponad 491 tys. złotych za przepisów w zakresie informowania o cenach. Nałożona także 19 kar za ponowne złamanie tych przepisów. W drugim przypadku były one dużo bardziej surowe. 19 podmiotów otrzymało wezwanie do zapłaty łącznie ponad 328 tys. złotych.

Czytaj też:

UOKiK wszczął postępowanie w sprawie producenta ciężarówek