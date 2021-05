Niedziele handlowe 2021. Czy 9 maja sklepy będą otwarte, czy zamknięte?

Ograniczenia w handlu wynikające z ustawy, ale też rygorów pandemicznych stały się codziennością w ostatnich miesiącach. Wraz z luzowaniem obostrzeń otworzyły się galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe. Nadal pozostaje jednak pytanie: czy najbliższa niedziela jest niedzielą handlową, czy też obowiązuje zakaz handlu. Wyjaśniamy!

Ustawa o zakazie handlu. Co z niedzielą 9 maja?

Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w 2018 roku w każdym miesiącu były po dwie handlowe niedziele. W 2019 roku ograniczenia były jeszcze większe, ponieważ zakupy można było zrobić tylko w jedną – ostatnią niedzielę w miesiącu. Ostrzejsze przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z ustawą, sklepy były zamknięte w niedziele, z zaledwie kilkoma wyjątkami.

Nie inaczej jest w roku 2021, kiedy to mamy zaledwie kilka niedziel handlowych. Nie należy do nich niedziela 9 maja. Tego dnia obowiązuje zakaz handlu. Oznacza to, że zamknięte będą supermarkety i sklepy w galeriach handlowych.

Zakaz handlu – wyjątki

Zakupy będzie można zrobić w miejscach objętych wyjątkiem od zakazu handlu, takich jak stacje benzynowe, sklepy na dworcach czy te sklepy, w których za ladą stanie właściciel.

Niedziele handlowe 2021 – lista

W 2021 roku czekają nas już zaledwie cztery niedziele handlowe: