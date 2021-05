Z psem na zakupy? Nowe zasady w kilkudziesięciu centrach handlowych

Galeria handlowa Wzorcownia we Włocławku, Galeria Sudecka z Jeleniej Górze, Galaxy Szczecin i dwadzieścia kilka innych centów handlowych zarządzanych przez EPP otwierają się na zwierzęta. Z drzwi znikają naklejki informujące o zakazie wprowadzania zwierząt.

– Jest to odpowiedź na potrzeby właścicieli zwierząt domowych, którzy nie mogą zostawić swojego pupila w domu lub nie chcą, aby na nich czekał na zewnątrz lub w nieprzygotowanym do tego miejscu, gdy odwiedzają nasze obiekty. Dajemy im możliwość wprowadzania swoich pupili do centrów handlowych pod warunkiem stosowania się do zasad zawartych w regulaminach centrów oraz zadbania o komfort i bezpieczeństwo zwierząt oraz innych odwiedzających – powiedziała Urszula Matej-Bil, dyrektor komunikacji EPP.

Zwierzęta można wprowadzić do sklepów, których najemcy wyrażą na to zgodę.

EPP ma ponad milion metrów kwadratowych powierzchni

EPP jest największym w Polsce właścicielem centrów handlowych pod względem posiadanej powierzchni najmu brutto. Portfel firmy obejmuje 29 obiektów handlowych, 6 biurowych i jeden wielofunkcyjny w trakcie planowania o łącznej wartości ok. 2 mld euro i powierzchni wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych.

Czytaj też:

O jedno centrum handlowe za dużo. Brak chętnych na bankruta z Łodzi