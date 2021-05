Promocja w Lidlu. Nie owoce czy słodycze, ale testy na koronawirusa

Przed kilkunastoma tygodniami Biedronka i Lidl wprowadziły do swojej oferty testy na koronawirusa. Ich wykonanie ma dać klientowi wiedzę na temat stanu swojego zdrowia, ale pozytywny wynik testu nie jest uwzględniany w dziennych raportach zachorowań. Aby tak się stało, zainteresowany musi zgłosić się na test w punkcie testowym.

W ofercie Lidl Polska klienci mogą znaleźć dwa rodzaje testów: szybkie testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 oraz te, które pozwalają na jakościowe wykrycie przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2. Od poniedziałku 31 maja do soboty 5 czerwca oba rodzaje testów będą oferowane w promocyjnych cenach.

Szybkie testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 będą kosztowały 59,99 zł/ 1 opak. (zamiast 99 zł/ 1 opak.), a w jednym opakowaniu znajduje się 5 testów – czyli cena jednostkowa testu to 12 zł. Z kolei cena testu na przeciwciała SARS-CoV-2 wyniesie 24,99 zł/ 1 opak. (zamiast 39,99 zł/1 opak.). Testy oferowane są we wszystkich sklepach stacjonarnych Lidl Polska oraz w sklepie internetowym Lidl-sklep.pl.

Szybki test antygenowy – co wykrywa?

Szybki test antygenowy oferowany przez Lidl Polska pozwala wykryć antygen wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z przedniej części nosa u osób z podejrzeniem zakażenia COVID-19.

Wiarygodność diagnostyczna testu Boson Biotech jest bardzo wysoka – przekonuje producent i podaje następujące dane: swoistości (99,20 proc.), dokładności (98,72 proc.) oraz czułości testu na poziomie 96,77 proc. Wynik można odczytać po 15 minutach.

Test jest przeznaczony do samokontroli i może być wykonany w warunkach domowych. Test antygenowy w kierunku SARS-COV-2 można wykonać bez względu na to, czy osoba wykonująca test ma objawy zakażenia, czy też nie. Badania wykazały, że wcześniejsze wykonanie testu, tj. w pierwszych 4 dniach choroby, wiąże się z wyższym stężeniem antygenu, co pozwala na jego łatwiejsze wykrycie.

Testy serologiczne: dla kogo i kiedy

Testy serologiczne oferowane przez Lidla wykrywają we krwi obecność przeciwciał wytworzonych przez organizm w odpowiedzi na infekcje, w tym SARS-CoV-2. Testy te wykrywają odpowiedź immunologiczną organizmu po kontakcie z wirusem, ale nie obecność samego wirusa. Najnowsze badania pokazują, że u ludzi zakażonych SARS-CoV-2, przeciwciała IgM lub IgG pojawiają się w ciągu 19 dni od pojawienia się objawów (w 60 proc. przypadków w ciągu pierwszego tygodnia, a u 90 proc. w drugim tygodniu).

