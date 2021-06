Godziny otwarcia sklepów przed Bożym Ciałem. Biedronka wydłuża pracę, a inne sieci?

W czwartek 3 czerwca sklepy będą zamknięte, gdyż wypada wtedy Boże Ciało, a to dzień wolny od pracy i handlu. Będzie to jednocześnie początek długiego weekendu. Wprawdzie piątek jest dniem pracy, ale wielu pracowników wzięło wolne.

By obsłużyć większą niż zwykle liczbę klientów, ale też zrekompensować straty wynikające z zakazu pracy w czwartek, wiele sklepów wydłuża godziny otwarcia w środę.

Do 23 lub nawet do północy działać będzie wiele sklepów Biedronka – ale nie wszystkie, więc jeśli chcemy upewnić się co do konkretnej placówki, trzeba sprawdzić godziny otwarcia na stronie internetowej. W piątek 4 czerwca 50 placówek otworzy się już chwilę po północy – informuje sieć w komunikacie.

Niespodzianek nie będą mieli klienci Lidla, Auchan, Aldi, Netto i Carrefour, gdyż 2 czerwca działać będą w standardowych godzinach. Dłużej będą natomiast otwarte sklepy sieci Polomarket.

Godziny otwarcia sklepów franczyzowych



W czwartek zrobimy zakupy w małych sklepach, których właściciele lub franczyzobiorcy zdecydują się na otwarcie i sami będą obsługiwać klientów. Stąd możemy liczyć na otwarcie m.in. części Żabek. W przypadku sklepów franczyzowych decyzję o pracy w niedzielę niehandlową lub święto podejmuje franczyzobiorca.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

W 2021 roku jest tylko 7 niedziel, w które możemy zrobić zakupy. Najbliższa niedziela, kiedy handel będzie dopuszczalny, wypada 27 czerwca.

W najbliższą niedzielę 6 czerwca zakupy będzie można zrobić w miejscach objętych wyjątkiem od zakazu handlu, takich jak stacje benzynowe, sklepy na dworcach czy te sklepy, w których za ladą stanie właściciel.

Niedziele handlowe 2021 – lista

W 2021 roku będą już tylko cztery niedziele handlowe:

27 czerwca

29 sierpnia

12 grudnia

19 grudnia

Kalendarz niedziel handlowych zajmuje nas od marca 2018 roku – wtedy bowiem zaczęła obowiązywać ustawa zakazująca handlu w część niedziel. Do nowej sytuacji byliśmy przyzwyczajani stopniowo. Początkowo handel dopuszczalny w co drugą niedzielę, w kolejnym roku raz w miesiącu. Od 2020 roku sklepy otwarte są tylko kilka razy w roku.

