Promocje na Euro 2020. Vouchery w Biedronce, ubrania w Lidlu

Rok później niż planowano, ale wreszcie jest: w piątek 11 czerwca rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2020, a w poniedziałek 14 czerwca swój pierwszy mecz rozegrają Polacy. Sklepy już prześcigają się w „Najlepszych ofertach dla kibica” i przekonują, że bez wizyty w sklepie oglądanie meczów będzie niepełne. Co polecają na Euro 2020 dwie najpopularniejsze sieci dyskontów?

W Biedronce można zgarnąć vouchery na zakupy

Biedronka, która podkreśla, że jest oficjalnym sponsorem reprezentacji w piłce nożnej, przygotowała ofertę dla posiadaczy karty Moja Biedronka. Klienci, którzy zrobią zakupy za minimum 99 zł w każdy czerwcowy weekend od godz. 15.00 w piątek do godz. 15.00 w sobotę, otrzymają 5 voucherów o wartości 5 zł każdy. Łącznie więc przy 99 zł wydanych na zakupy kupujący dostają vouchery na 25 zł. Vouchery będą do wykorzystania na zakupy w następnym tygodniu – każdy z nich, o wartości 5 zł, do zrealizowania na konkretny dzień tygodnia przy zakupach o wartości minimum 6 zł.

Oprócz tego w sklepach sieci Biedronka kibice piłki nożnej mogą kupić m.in. pościel z wizerunkiem naszej reprezentacji, biało-czerwone kredki do twarzy czy piłkarskie kubki.

Lidl z odzieżą sportową

O ubraniu fanów sportu pomyślał też Lidl. W sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym można kupić kolekcję odzieży piłkarskiej UEFA Euro 2020, przy zakupie 2 sztuk – drugą sztukę kupimy 60 proc. taniej. Lidl podkreśla, że ubrania mają wysoką zawartość bawełny, zostały przetestowane przez Instytut Hohenstein i posiadają certyfikat Oeko-Tex standard 100, świadczący o jakości oraz braku substancji szkodliwych.

Kiedy mecze Polaków?

14 czerwca Polacy rozegrają swój pierwszy mecz – ze Słowacją. 19 czerwca zagrają z jedną z najlepszych europejskich reprezentacji, czyli z Hiszpanią. 23 czerwca rozegrają mecz ze Szwecją. To na początek, bo jeśli wyjdziemy z grupy, okazji do oglądania będzie więcej.

