Czy 13 czerwca jest niedziela handlowa?

Niedziela 13 czerwca nie jest niedzielą handlową. Większość sklepów będzie zamknięta. Od ogólnego zakazu działalności w niedzielę przewidziano kilka wyjątków. I tak, czynne będą:

piekarnie

cukiernie

lodziarnie

stacje paliw

kwiaciarnie

sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami

sklepy z prasą

sklepy z biletami komunikacji miejskiej.

Dodatkowo otwarte mogą być sklepy, w których obsługę klienta prowadzi właściciel lub jego rodzina. Ważne jest przy tym, by wyjątek uzasadniający otwarcie sklepu stanowił przeważającą działalność. To, że w markecie można kupić lody, ciastka czy gazety nie oznacza jeszcze, że to „przeważająca działalność” tego punktu handlowego, która uzasadni otwarcie.

Kiedy niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela handlowa wypadnie 27 czerwca. Później zakupy w niedzielę zrobimy jeszcze trzykrotnie:

29 sierpnia,

12 grudnia,

19 grudnia.

Związkowcy o „iluzorycznym” zakazie handlu

Kto dobrze poszuka, na każdym osiedlu znajdzie nawet kilkanaście otwartych w niedziele niehandlowe sklepów. Korzystają z furtek, jakie dają przepisy: najczęściej we współpracy z firmami kurierskimi organizują u siebie punkt odbioru paczek. Zgodnie z przepisami, placówki pocztowe mogą być otwarte w każdą niedzielę. Przed kilkoma tygodniami „placówkami pocztowymi” stały się dyskonty sieci Kaufland.

Związkowcy walczą z tym zjawiskiem, ale jak dotąd nieskutecznie. W marcu 2021 roku na ciekawy sposób zniechęcenia sklepów do rejestrowania się jako placówki pocztowe wpadła „Solidarność”. Zaproponowała nowelizację przepisów tak, by znalazł się w nich zapis zakazujący sprzedaży alkoholu w placówkach pocztowych. Wtedy sieci handlowe znalazłyby się pod ścianą, bo albo prowadziłyby handel w niedziele, z alkoholem na półkach, albo działalność pocztową.

