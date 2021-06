Przed sobotnim meczem z Hiszpanią Lidl oferuje piwo za darmo. Jakie są warunki promocji?

Na sobotę 19 czerwca, a więc dzień „meczu o wszystko” na Euro 2020, Lidl przygotował promocję na piwo. Złośliwi powiedzą, że meczu z dużo od nas lepszą reprezentacją Hiszpanii nie da się oglądać na trzeźwo, więc promocja jest jak najbardziej na miejscu.

Na czym polega promocja w Lidlu?



„ Tylko w sobotę, 19 czerwca, użytkownicy aplikacji Lidl Plus, będą mogli skorzystać z kultowej promocji „4 piwa + 4 gratis”. Specjalną akcją objęty zostanie bardzo szeroki i atrakcyjny asortyment produktów, tj. WSZYSTKIE piwa w butelce, w tym uwielbiane klasyczne piwa od znanych i cenionych producentów, szeroki wybór piw kraftowych, radlerów, piw bezalkoholowych i niskoprocentowych ” – czytamy w komunikacie sieci.

Lidl regularnie organizuje tego typu promocję, więc użytkownicy aplikacji „Lidl Plus” (bo tylko oni są uprawnieni do udziału) wiedzą, że wkładają do koszyka osiem piw, a za cztery najtańsze nie płacą.

Jedenastka w Carrefour

Również z myślą o kibicach (choć przecież nie tylko) promocję przygotował Carrefour. Akcja nazywa się "Stwórz własną 11-tkę". Promocja obowiązuje do 11 lipca.

Jak to działa? Wkładamy do koszyka jedenaście piw, ale płacimy za osiem. Trzy najtańsze kosztują 1 grosz. By skorzystać z aplikacji, należy aktywować kupon w aplikacji Mój Carrefour.

