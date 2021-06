Kaufland wycofuje ze sprzedaży huśtawkę dla dzieci. „Mogą się ześlizgnąć i zranić”

Sieć sklepów Kaufland na stronie internetowej poinformowała, że w ramach działań zapobiegawczych, mając na celu zapewnienie ochrony konsumentom, wycofuje ze sprzedaży produkt: Huśtawka dla dzieci 3 w 1, GTIN (Kod EAN) 4337185020933 (w sprzedaży w sklepach Kaufland od 6 marca 2017 do 26 sierpnia 2020 roku).

Jak podano dalej, klipsy środkowego elementu mogą „w pewnych okolicznościach się złamać, przez co małe dzieci (6 – 36 miesięcy) mogą się ześlizgnąć i zranić”. „Z tego powodu klienci powinni koniecznie zastosować się do niniejszego wycofania i zaprzestać używania produktu, którego dotyczy problem” – czytamy dalej.

Kaufland wycofuje ze sprzedaży huśtawkę. Gdzie można zwrócić produkt?

Firma poinformowała, że wspomniany produkt można zwrócić w każdym markecie Kaufland, także bez okazywania paragonu, otrzymując zwrot pieniędzy za zakup. Sieć sklepów przeprosiła klientów za niedogodności i przypomniała o dostępnej bezpłatnej infolinii, gdyby pojawiły się dodatkowe pytania (800 300 062). Infolinia jest czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 8:00 do 17:00.

Czytaj też:

Euro 2020. IKEA kibicuje reprezentacji Polski. „I cóż, że ze Szwecji...”