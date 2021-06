Niedziele handlowe 2021. Czy 27 czerwca sklepy będą otwarte?

Ustawa ograniczająca handel w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią w 2018 roku w każdym miesiącu były po dwie handlowe niedziele. W 2019 roku ograniczenia były jeszcze większe, ponieważ zakupy można było zrobić tylko w jedną – ostatnią niedzielę w miesiącu. Ostrzejsze przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z ustawą, sklepy były zamknięte w niedziele, z zaledwie kilkoma wyjątkami.

Czy 27 czerwca to niedziela handlowa?

Nie inaczej jest w roku 2021, kiedy to mamy zaledwie kilka niedziel handlowych. Należy do nich niedziela 27 czerwca. Oznacza to, że tego dnia otwarte centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe i supermarkety. Zakupy będzie można zrobić także w miejscach takich jak stacje benzynowe, sklepy na dworcach czy te małe sklepy osiedlowe.

Warto dodać, że od soboty 26 czerwca poluzowane zostaną limity osób, które mogą jednocześnie robić zakupy. W sklepach będzie obowiązywał nowy limit – 1 osoba na 10 m. Do tego limitu nie wliczają się osoby zaszczepione dwiema dawkami preparatów Pfizera, Moderny lub AstraZeneki oraz jedną dawką szczepionki Johnson&Johnson.

Niedziele handlowe 2021 – lista

W 2021 roku będą już tylko trzy niedziele handlowe:

29 sierpnia

12 grudnia

19 grudnia

