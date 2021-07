Parkowałeś pod Biedronką albo Aldi i dostałeś karę za brak biletu? Możesz odzyskać pieniądze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymywał skargi dotyczące nieprawidłowości w działaniu parkingów zarządzanych przez TD System przy sklepach Aldi i Biedronka. Parkowanie przez pierwsze 60 lub 90 minut było bezpłatne, pod warunkiem że konsument pobrał bilet parkingowy i umieścił go za przednią szybą. W przeciwnym razie zarządca parkingu naliczał opłatę w wysokości 90 zł albo 150 zł. Część klientów dostała wezwanie do zapłaty niezależnie od tego, że pobrała bilet, a czas przebywania w sklepie nie przekroczył określonego w regulaminie.

Wezwanie otrzymywały osoby, które pobrały bilet parkingowy, lecz nie umieściły go za przednią szybą pojazdu. Działo się to z różnych przyczyn, np. konsument odruchowo włożył bilet do portfela i poszedł zrobić zakupy, nie zdążył wrócić z parkometru przed wystawieniem wezwania, bilet zsunął się na siedzenie itp. Takie postępowanie przedsiębiorcy wzbudziło wątpliwości Prezesa UOKiK.

Wiele skarg na nieprawidłowości na parkingach

Tak sytuację opisali Urzędowi konsumenci, którym spółka TD System odmówiła anulowania wezwania do zapłaty:

„W dniu wczorajszym (28.02.2020 r.) po raz pierwszy w życiu przyjechałam do sklepu ALDI w Pszczynie (…). Pobrałam z parkometru bilet i zostawiłam go w samochodzie na siedzeniu kierowcy – było ciemno a na to miejsce najmocniej świeciła latarnia. Po zrobieniu zakupów za wycieraczką miałam wezwanie do zapłaty z powodu braku biletu ”.

„ W dniu 27.04.2019 zaparkowałem na parkingu: Kraków Łokietka Biedronka w celu zrobienia zakupów. Po pobraniu biletu parkingowego (godz. 13:44:14) wróciłem do samochodu gdzie za wycieraczką znalazłem wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej, wystawione o godz. 13:45. Czas 46 sekund jest stanowczo za krótki na zapoznanie się z regulaminem parkingu i powrót z biletem parkingowym do auta na drugi koniec parkingu ”.

Spółka nie reagowała na argumenty klientów

Prezes UOKiK ustalił, że spółka TD System odmawiała anulowania wezwań do uiszczenia opłaty za brak biletu parkingowego, mimo że konsument pobrał bilet, ale nie umieścił go za przednią szybą samochodu.

– Nie kwestionujemy wprowadzenia wymogu pobrania biletu na parkingach przed sklepami, ale brak uczciwego i rzetelnego traktowania konsumentów, którzy zgłosili reklamację i byli w stanie udowodnić, że pobrali bilet. W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien umożliwić konsumentom złożenie wyjaśnień i uwzględniać reklamacje. Tymczasem udowodnienie przez klienta, że pobrał bilet i robił zakupy w danym sklepie nie stanowiło podstawy do anulowania opłaty – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Spółka TD System odpowiadała na reklamacje w formie wystandaryzowanego pisma, nie analizując faktów i dowodów wskazanych przez konsumenta, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że konsument złamał regulamin parkingu.

150 tys. zł kary dla zarządcy parkingu

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny stwierdził, że spółka TD System odmawiając uznania zasadnych reklamacji naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na nią karę finansową w wysokości 150 tys. zł. Przedsiębiorca poinformuje o decyzji osoby, którym nie anulował wezwań do zapłaty i zamieści informację na stronie internetowej. Konsumenci na podstawie ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych mogą dochodzić od TD System zwrotu opłaty, powołując się na decyzję Prezesa UOKiK.

TD System nie zarządza już parkingami przy sklepach Aldi, zaś za rozpatrzenie zgłoszeń dotyczących parkingów przy placówkach sieci handlowej Biedronka odpowiada obecnie jej właściciel – Jeronimo Martins Polska.

Decyzja nie jest prawomocna – przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Parking przy szpitalu był bezpłatny, ale pod pewnym warunkiem

To nie jedyne działania Prezesa UOKiK w sprawie parkingów. W związku z napływającymi skargami Prezes Urzędu wszczął postępowanie przeciwko przedsiębiorcy Łukasz Zbróg we Wrocławiu, który prowadzi prywatny parking przy pl. Hirszfelda 14we Wrocławiu. Parking znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala onkologicznego i jest usytuowany w pasie drogi. Banery reklamowe informują, że klienci apteki znajdującej się naprzeciwko parkingu mogą parkować do 20 minut za darmo.

Tymczasem w regulaminie znajduje się dodatkowy warunek – bezpłatne korzystanie jest możliwe po wcześniejszym pobraniu biletu od pracownika pobliskiej myjni. Postępowanie Prezesa UOKiK dotyczy m.in. możliwości wprowadzenia konsumentów w błąd. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć karę do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

