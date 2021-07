Biedronka rusza ze sklepem na Allegro. Do kupienie m.in. pieluchy. „Każda minuta jest na wagę złota”

Dada, czyli marka własna sieci Biedronka, od teraz dostępna także na Allegro. Właśnie wystartował oficjalny sklep, informuje Jeronimo Martins.

– Wiemy, że w przypadku młodych rodziców każda minuta jest na wagę złota, dlatego zdecydowaliśmy się na otwarcie oficjalnego sklepu marki Dada na jednej z najpopularniejszych platform zakupowych w Polsce, czyli Allegro. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie jeszcze w większym stopniu ułatwi naszym klientom oraz użytkownikom Allegro dostęp do wysokiej jakości produktów dla maluchów – powiedziała Estera Rink, dyrektor kategorii w sieci Biedronka.

Pieluchy Dada z Allegro

Na najpopularniejsze platformie e-commerce w Polsce od teraz dostępne będą produkty skierowane dla młodych rodziców. „W sklepie Dady na Allegro, rodzice znajdą m.in. dwie linie pieluszek: Dada Extra Soft i Dada Extra Care. Obydwie w specjalnych, dużych opakowaniach, tak, by paczka starczyła na dłużej” – czytamy w komunikacie Jeronimo Martins.

– Kategoria z produktami do pielęgnacji niemowląt na Allegro bardzo dynamicznie się rozwija i rośnie rok do roku. Szybkie dostawy, atrakcyjne ceny i ogromny wybór sprawiają, że Polacy zaopatrują swoje domy na Allegro od A do Z. Dada to bardzo rozpoznawalna marka, która cieszy się zaufaniem rodziców i doskonale uzupełnia naszą selekcję najbardziej popularnych produktów dla niemowląt – od zabawek, przez środki do pielęgnacji i jedzenie, po ubranka czy gadżety dla starszych dzieci – powiedziała Beata Podleśna-Gumkowska, dyrektor segmentu dziecko i supermarket na Allegro.

