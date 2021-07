Trybunał Konstytucyjny zajmie się zakazem handlu w niedziele

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że wkrótce Sejm zajmie się głosowaniem nad ustawą poważnie ograniczającą handel w niedziele. Ma to być uderzenie w placówki, które nawiązały współpracę z firmami kurierskimi i otrzymały status placówek pocztowych. Takie punkty mogą być otwarte każdego dnia.

Posłowie zapowiadają uszczelnienie ustawy o handlu

Posłowie partii rządzącej chcą, by możliwość otwarcia w niedzielę dotyczyła wyłącznie punktów, w których usługi pocztowe stanowią co najmniej połowę przychodów. Jeśli uda się im znaleźć zwolenników dla swojego pomysłu, wkrótce zapomnimy o zakupach w niedzielę, gdyż jest to warunek nie do spełnienia dla żadnego dyskontu czy osiedlowego sklepu spożywczego. Los nowelizacji jest jednak niepewny, bo Porozumienie Jarosława Gowina zapowiedziało, że pomysłu nie poprze, więc PiS będzie musiał układać się z opozycją.

Zanim jednak posłowie zajmą się przepisami, Trybunał Konstytucyjny przyjrzy się niedzielnemu handlowi z innej perspektywy. We wtorek 27 lipca o godzinie 10.30 zajmie się sprawą z wniosku Konfederacji Lewiatan, która zarzuca niekonstytucyjność kilku przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Przepisy ograniczają prawo ludzi do decydowania o pracy

Zarzuty dotyczą różnicowania pracowników odnośnie swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni. „W związku z tym narusza zasadę ochrony pracy, wolność wykonywania pracy, zasadę równości oraz zasadę proporcjonalności” – przekonuje Konfederacja.

Wnioskodawca przekonuje, że skutkiem tego przepisu jest pozbawienie pracowników części dotychczas wykonywanej pracy, a w rezultacie zmniejszenie ich dochodów. W ocenie wnioskodawcy stanowi to niedopuszczalną z perspektywy art. 31 ust. 3 Konstytucji RP ingerencję w wolność pracy, która nie daje się pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawa. Prowadzi ona bowiem do grupowych zwolnień w niektórych branżach, powoduje obniżenie dochodów lub zwiększenie wymiaru pracy w dni dotychczas wolniejsze, a także wywołuje skutek dyskryminacyjny, tworząc grupę uprzywilejowanych pracodawców i pracowników.

Konfederacja Lewiatan nie zgadza się z wyjaśnieniami polityków, że o ograniczeniu handlu niedzielnego decydują względy bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia publicznego czy też ochrony wolności i praw innych osób.

Jej zdaniem zakwestionowana regulacja narusza konstytucyjny nakaz ochrony pracy przez to, że nie uwzględnia ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności pracodawców.

