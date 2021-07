Dino otwiera niektóre sklepy na niedziele niehandlowe. Głównie nad Bałtykiem

Zakaz handlu w niedzielę z każdym tygodniem robi się coraz bardziej dziurawy. Do sklepów, które otwierane są także w niedziele niehandlowe, dołącza właśnie sieć Dino. Spośród 36 sklepów, których dotyczyć będzie ta zmiana, jest aż kilkanaście punktów nad morzem. To m.in. markety zlokalizowane w Mielnie, Łebie, Niechorzu, Grzybowie czy Ustroniu Morskim.

W lipcu we wszystkie niedziele klienci Dino będą mogli robić zakupy w 18 miejscach w województwie zachodniopomorskim, 7 w wielkopolskim, 4 w pomorskim, 4 w lubuskim i pojedynczych marketach w województwach dolnośląskim, warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim. Poza ośmioma całodobowymi, we wszystkich sklepach Dino zakupy będzie można zrobić od godziny 6 rano do 23.

Portal wiadomoscihandlowe.pl nie uzyskał od Dino odpowiedzi na pytanie dotyczące ustawowego wyjątku od zakazu handlu, z którego skorzystano w tym wypadku. Przypomniano jednak, że latem ubiegłego roku do statutu spółki Dino Polska wpisano 7 nowych rodzajów działalności, w tym także "pozostałą działalność pocztową i kurierską".

Sieć Dino pod koniec czerwca 2021 roku miała w Polsce 1622 sklepy.

Czytaj też:

Trybunał Konstytucyjny zajmie się zakazem handlu w niedziele