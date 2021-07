Trybunał Konstytucyjny: Zakaz handlu w niedziele nie jest sprzeczny z konstytucją

Jest decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu handlu w niedziele. TK orzekł, że zakwestionowane przez Konfederację Lewiatan przepisy nie naruszają konstytucji.

Wnioskodawca argumentował, że wyjątki, które wprowadza ustawa, mogą naruszać zapisany w konstytucji zakaz dyskryminacji. Chodzi m.in. o wyłączenie z zakazu stacji benzynowych, czy placówek pocztowych (z czego korzystają największe sieci handlowe). Organizacja uważa także, że zakaz handlu w niedziele ogranicza pracowników sektora handlu możliwości swobodnego wybierania czasu pracy.

Konfederacja Lewiatan nie zgadza się z wyjaśnieniami polityków, że o ograniczeniu handlu niedzielnego decydują względy bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, ochrony środowiska, zdrowia publicznego czy też ochrony wolności i praw innych osób.

Jej zdaniem zakwestionowana regulacja narusza konstytucyjny nakaz ochrony pracy przez to, że nie uwzględnia ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności pracodawców.

Inne zarzuty umorzone

Organizacja zgłaszała jeszcze inne zastrzeżenia do ustawy. Chodziło m.in. o niepoprawne sformułowanie definicji niedziel i świąt. Wątpliwości Lewiatana wzbudziło również zbyt krótkie vacatio legis ustawy, które wyniosło tylko 23 dni.

TK uznał, że Konfederacja Lewiatan nie jest upoważniona do reprezentowania interesów pracowników, dlatego umorzył wszystkie zarzuty, które ich dotyczyły. Zajął się wyłącznie kwestiami pracodawców. Nie jest to pierwsza skarga Konfederacji Lewiatan w tej sprawie. Organizacja zwracała się do TK już w 2018 roku, gdy ustawa zaczęła obowiązywać.

Ustawa ma być nowelizowana

Zapowiedziano już jednak prace nad nowelizacją ustawy. Posłowie partii rządzącej chcą, by możliwość otwarcia w niedzielę dotyczyła wyłącznie punktów, w których usługi pocztowe stanowią co najmniej połowę przychodów. Jeśli uda się im znaleźć zwolenników dla swojego pomysłu, wkrótce zapomnimy o zakupach w niedzielę, gdyż jest to warunek nie do spełnienia dla żadnego dyskontu czy osiedlowego sklepu spożywczego. Los nowelizacji jest jednak niepewny, bo Porozumienie Jarosława Gowina zapowiedziało, że pomysłu nie poprze, więc PiS będzie musiał układać się z opozycją.

