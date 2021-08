Wycofanie „mentoli” nie pogrążyło rynku. Sprzedaż papierosów w górę

Od stycznia do czerwca Polacy kupili 21,68 mld sztuk papierosów. Branża jest na najlepszej drodze, by zbliżyć się do poziomu sprzed pandemii. Do stanu z sierpnia 2019 roku brakuje 3,3 proc. – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Pomogło zniesienie restrykcji i otwarcie granic. Świetnymi klientami są Ukraińcy: wprawdzie przed przyjazdem do Polski zaopatrują się w papierosy u siebie, ale gdy te się skończą, korzystają już z polskich sklepów. Efekt: hurtownicy liczą zyski. Z danych GUS wynika, że sprzedaż hurtowa papierosów wzrosła w pierwszym półroczu o 9,5 proc.

W maju papierosy mentolowe zniknęły ze sklepów

A kogo nie być tak dobrze. Do maja z półek w sklepach w całej UE musiały zniknąć papierosy mentolowe, które w naszym kraju odpowiadały za 30 proc. całej sprzedaży. Istniało ryzyko, że część klientów rzuci palenie po tym, jak zabraknie „mentoli”, ale producenci znaleźli rozwiązanie. W sprzedaży pojawiły się papierosy, które nie mają niedozwolonych aromatów, ale zachowały pożądany przez kupujących smak.

Rosną też wpływy z akcyzy do budżetu. W pierwszym półroczu tego roku wyniosły 8,34 mld zł (7,58 mld rok wcześniej).

