Lody Ekipy znikną ze sklepów? Mowa o dużym zaniedbaniu

Krakowski przedsiębiorca-lodziarz Roman Hodurek złożył wniosek do Urzędu Patentowego o zastrzeżenie nazwy Lody Ekipa. To oczywiste nawiązanie do lodów, które w marcu pojawiły się w sklepach i szturmem zdobyły popularność wśród nastolatków. Zapotrzebowanie było tak ogromne, że firma uruchomiła dodatkową linię produkcyjną, która pozwoliła wytwarzać ok. 1 mln sztuk lodów na dobę.

Jeśli Urząd Patentowy zatwierdzi wniosek Hodurka, zakazane będzie sprzedawanie produktów o nazwie „Lody Ekipa” w sklepach i hurtowniach przez inne podmioty, promowanie ich w mediach i oczywiście, czerpanie z nich korzyści finansowych. Będzie to oznaczało potężny cios dla Ekipy Friza, która wypromowała lody, oraz firmy Koral, która produkuje lody. Lody Koral Ekipa to, według danych Centrum Monitorowania Rynku, nowy lider rankingu najpopularniejszych lodów sezonu 2021 wśród lodów na patyku dla dzieci.

- Od momentu publikacji w Biuletynie Urzędu Patentowego wniosek przez 3 miesiące czeka na wpływ ewentualnych sprzeciwów. Do chwili obecnej nie wpłynął żaden sprzeciw - przekazał portalowi Wirtualnemedia.pl w czwartek rzecznik Urzędu Patentowego RP Adam Taukert.



Przedstawiciele Ekipy Friza 18 sierpnia wysłali wniosek do European Union Intellectual Property Office, chcąc prawnie zastrzec znak „Ekipa” . Udało im się zabezpieczyć prawa do charakterystyczną literę „E” ze swojej nazwy.

