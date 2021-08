To już pewne. Lidl także otwiera się w niedziele niehandlowe. Znamy datę

Można już śmiało powiedzieć, że zakaz handlu w niedziele to mit. Lidl Polska, czyli ostatnia z największych sieci w Polsce, które do tej pory przestrzegała przepisów, właśnie poinformowała, że także otworzy część swoich placówek w niedziele niehandlowe.

W Lidlu odbierzesz paczki

Przedstawiciele firmy nie ukrywają, że chcieliby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale działania konkurencji zmusiły spółkę do wykorzystania luki dotyczącej świadczenia usług pocztowych. Od 5 września zostaną otwarte w niedziele niehandlowe, otrzymały status placówek pocztowych. Oznacza to, że oprócz standardowych zakupów, klienci będą mogli w wybranych placówkach odebrać także przesyłki.

– Jako jedna z ostatnich sieci postanowiliśmy otworzyć część naszych sklepów w niedziele, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. Równość i transparentność uwarunkowań prawnych jest dla nas bardzo ważna. Do decyzji o otwarciu części placówek zostaliśmy zmuszeni w wyniku działań innych uczestników rynku. Ta zmiana poprzedzona była długotrwałymi wnikliwymi analizami wielu uwarunkowań takich jak działania konkurentów oraz prośby i oczekiwania konsumentów. Wierzymy, że to rozwiązanie wpłynie pozytywnie na komfort naszych klientów, którzy dopytywali o możliwość dokonywania zakupów w niedziele niehandlowe jak również o usługi pocztowe. Rozwiązanie to wprowadzamy w lokalizacjach, w których inne sieci handlowe również prowadzą działalność we wszystkie dni tygodnia. Wysoką jakość świadczonych usług pocztowych zapewnią nasi renomowani partnerzy – DHL oraz PointPack – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Sieć posiada w Polsce aż 760 sklepów. Na razie nie wiadomo, jaka część z nich zostanie otwarta także w niedziele niehandlowe. Pełną listę poznamy 31 sierpnia.

Sejm ukróci proceder?

Część posłów chciałaby, aby sklepy w niedziele pozostawały zamknięte. Pod koniec lipca poznaliśmy projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który zakłada uszczelnienie zakazu. To reakcja na masowe uzyskiwanie przez sklepy statusu placówki pocztowej, który umożliwia im otwieranie się w niedziele niehandlowe.

W odpowiedzi na takie działanie sklepów Janusz Śniadek, były szef „Solidarności”, a obecnie poseł PiS, zapowiedział, że przygotowywany jest projekt przepisów, który wprowadzi zastrzeżenie, że warunkiem otwarcia sklepów będzie to, by działalność pocztowa była przeważającym typem działalności danego sklepu.

