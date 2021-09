Trzy warszawskie centra handlowe do wyburzenia? Właściciel obiektów ma plan

Już od dwóch lat firma Atrium, właściciel kilku centrów handlowych w Warszawie, przekonuje warszawski ratusz do wydania zgody na zmianę koncepcji zagospodarowania terenu, na którym stoją dziś trzy centra handlowe. Firma chciałabym zburzyć istniejące obiekty i w ich miejscu wybudować osiedla mieszkaniowe, w których zawarłyby się również powierzchnie o przeznaczeniu handlowym i biurowym. Zrębem inwestycji byłoby jednak budynki o przeznaczeniu mieszkaniowym. Informuje o tym stołeczna „Gazeta Wyborcza”.

Zniknąć miałyby centra handlowe Reduta przy Al. Jerozolimskich, King Cross przy Jubilerskiej oraz Targówek przy Głębockiej. Właściciel ma już koncepcje przekształcenia tych centrów autorstwa pracowni architektonicznych, ale rozmowy z urzędnikami wloką się, więc postanowił zaprezentować swoją wizję publicznie w nadziei, że zachęci tym samym urzędników do podjęcia działań. Tym bardziej, że ratusz nie jest temu pomysłowi przeciwny.

Za stare, za duże. Klienci nie lubią takich obiektów

Atrium przekonuje, że chce unicestwić trzy obiekty, gdyż są przestarzałe (powstały na początku XXI wieku) i nie odpowiadają potrzebom dzisiejszych klientów. Są za duże, zakupy robi się w nich mało wygodnie, a Reduta dodatkowo sąsiaduje z innym centrum handlowym. Po drugiej stronie ulicy znajduje się inne centrum handlowe, więc potok kupujących dzieli się między dwa obiekty. No i aspekt finansowy: w Warszawie brakuje działek pod budowę bloków mieszkalnych, a przy obecnych cenach deweloper może „wyciągnąć” z budynków mieszkalnych znacznie więcej niż z dwukondygnacyjnego centrum handlowego, wokół którego parkingi „marnują” setki metrów kwadratowych cennej powierzchni.

Okazuje się, że ratusz wcale nie jest przeciwny wyburzeniu rozległych centrów handlowych. Marlena Happach, szefowa miejskiego biura architektury i planowania przestrzennego przyznała na komisji ładu przestrzennego, że trzy wskazane przez Atrium obiekty „niewątpliwie są reliktem innych czasów”.

– Mam wrażenie, że boom na wielkopowierzchniowe obiekty stricte handlowe już minął. Nie tylko pod względem urbanistycznym, przestrzennym. Nawet sami klienci dziś poszukują inwestycji wielofunkcyjnych, w których w jednym miejscu można pracować, mieszkać, chodzić na zakupy, korzystać z gastronomii, niekoniecznie w zamkniętej bryle centrum handlowego – powiedziała.

Przeszkadzają plany zagospodarowania

A więc wszyscy zainteresowani chcą wyburzenia centrów na Targówku, Pradze Południu i Ochocie, ale zgody nie ma. Dlaczego? Reprezentujący inwestora Jarosław Kaniewski przyznał, że plany zagospodarowania nie dopuszczają w tym miejscu zabudowy mieszkaniowej.

– Owszem, moglibyśmy działać w trybie specustawy mieszkaniowej. Ale ona ma ograniczenia: można z niej korzystać tylko dla projektów, w których handel zajmie do 20 proc., a 80 mieszkania. 20 proc. to za mało. Potrzebowalibyśmy może 40 do 60 proc., może 50:50 – tłumaczył.

Ta specustawa to tzw. ustawy lex deweloper, która pozwala za zgodą rady miasta zmieniać plan zagospodarowania, jeśli w rezultacie miałyby powstać mieszkania. Szefowa biura architektury przyznała, że z trzech zaproponowanych przez Atrium lokalizacji, najbardziej podoba się jej pomysł wyburzenia Reduty, gdyż jest najbliżej miasta.

– Przeznaczenie 40 proc. tego terenu na mieszkania byłoby bardzo zasadne. Dałoby się to osiągnąć pod obowiązującym studium. Chcemy w przyszłym roku zaproponować przystąpienie do prac nad planem dla Reduty. Pozostałe lokalizacje powinny zaczekać na nowe studium – powiedziała.

Czytaj też:

Ile na sprzedaży metra kwadratowego mieszkania zarabia deweloper?