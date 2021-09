Lidl otwiera się w niedziele niehandlowe. Mamy listę sklepów

W niehandlową – co do zasady – niedzielę 5 września otworzą się niektóre sklepy sieci Kaufland i Lidl. Do tej pory nie korzystały z możliwości, jaką daje status placówki pocztowej (z czego korzystają prawie wszystkie Żabki w Polsce, a od niedawna również część Biedronek) i obie doszły do wniosku, że przestrzegając przepisów, tracą klientów. Stąd decyzja o otwarciu. Tak wyjaśniła to Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

- Do decyzji o otwarciu części placówek zostaliśmy zmuszeni w wyniku działań innych uczestników rynku. Ta zmiana poprzedzona była długotrwałymi wnikliwymi analizami wielu uwarunkowań takich jak działania konkurentów oraz prośby i oczekiwania konsumentów. Wierzymy, że to rozwiązanie wpłynie pozytywnie na komfort naszych klientów, którzy dopytywali o możliwość dokonywania zakupów w niedziele niehandlowe jak również o usługi pocztowe. Rozwiązanie to wprowadzamy w lokalizacjach, w których inne sieci handlowe również prowadzą działalność we wszystkie dni tygodnia. Wysoką jakość świadczonych usług pocztowych zapewnią nasi renomowani partnerzy – DHL oraz PointPack – powiedziała.

Warszawa, ul. Pileckiego 103

Warszawa, ul. Światowida 53D

Warszawa, ul. Wolska 19/25

Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 72

Warszawa, ul. Conrada 1

Warszawa, ul. Bolesławicka 2

Warszawa, ul. Modlińska 35

Warszawa, ul. Grochowska 147

Piaseczno, ul. Okulickiego 3b

Pruszków, ul. B. Prusa 121

Otwock, ul. Kraszewskiego 5

Poznań, ul. Piątkowska

Poznań, ul. Palacza 18

Poznań, ul. Naramowicka 142

Katowice, ul. Graniczna 65

Szczecin, ul. Brama Portowa 1

Szczecin, ul. Spiska 49

Szczecin, ul. Krasińskiego 50

Szczecin, ul. Bandurskiego 97

Gdańsk, ul. Zawodników 4

Gdańsk, ul. Hynka 69

Gdańsk, ul. Chrobrego 75

Kraków, ul. Wielicka 67

Kraków, ul. Węglarska 4

Kraków, ul. Kobierzyńska 106

Zielona Góra, ul. Zacisze 1a

Siedlce, ul. Partyzantów 16A

Bydgoszcz, ul. Gdańska 159

Bydgoszcz, ul. Glinki 68

Toruń. ul. Bażyńskich 20

Toruń, ul. Św. Józefa/Szosa Chełmińska 183

Olsztyn, ul. Jagiellońska 56a

Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25C

Białystok, ul. Nowowarszawska 6

Lublin, ul. Grabskiego 1

Lublin, ul. Koncertowa 4b

Opole, ul. Krapkowicka 12

Rzeszów, ul. Krakowska 30b

Radom, ul. Mieszka I 10

Modlnica, ul. Polna 1

Zabierzów, ul. Krakowska 263

Orzesze, ul. Powstańców 3

Czy Sejm ukróci proceder?

Część posłów chciałaby, aby sklepy w niedziele pozostawały zamknięte. Pod koniec lipca poznaliśmy projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, który zakłada uszczelnienie zakazu. To reakcja na masowe uzyskiwanie przez sklepy statusu placówki pocztowej, który umożliwia im otwieranie się w niedziele niehandlowe.

W odpowiedzi na takie działanie sklepów Janusz Śniadek, były szef „Solidarności”, a obecnie poseł PiS, zapowiedział, że przygotowywany jest projekt przepisów, który wprowadzi zastrzeżenie, że warunkiem otwarcia sklepów będzie to, by działalność pocztowa była przeważającym typem działalności danego sklepu.

