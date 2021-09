Niedziele handlowe 2021. Czy 5 września sklepy będą otwarte?

Niedziela 5 września nie jest handlowa, więc nie zrobimy zakupów w większości sklepów. Tyle teoria, bo zakaz handlu staje się coraz bardziej iluzoryczny, gdyż coraz więcej sklepów otwiera się w niedziele. Carrefour Polska ogłosił, że podpisał umowę ramową o współpracy z firmą Pointpack, która na stronie internetowej chwali się, że umożliwia odbieranie i nadawanie paczek w ponad 5 tysiącach sklepów sieci Żabka i Freshmarket. Otwartych będzie też kilkadziesiąt sklepów Biedronka.

5 września po raz pierwszy otworzą się w niedzielę handlową niektóre sklepy sieci Kaufland i Lidl. Obie doszły do wniosku, że przestrzegając przepisów, tracą klientów. Stąd decyzja o otwarciu. Tak wyjaśniła to Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

- Do decyzji o otwarciu części placówek zostaliśmy zmuszeni w wyniku działań innych uczestników rynku. Ta zmiana poprzedzona była długotrwałymi wnikliwymi analizami wielu uwarunkowań takich jak działania konkurentów oraz prośby i oczekiwania konsumentów. Wierzymy, że to rozwiązanie wpłynie pozytywnie na komfort naszych klientów, którzy dopytywali o możliwość dokonywania zakupów w niedziele niehandlowe jak również o usługi pocztowe. Rozwiązanie to wprowadzamy w lokalizacjach, w których inne sieci handlowe również prowadzą działalność we wszystkie dni tygodnia. Wysoką jakość świadczonych usług pocztowych zapewnią nasi renomowani partnerzy – DHL oraz PointPack – powiedziała.

