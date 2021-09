Odbiór przesyłki z Paczkomatu w dniu nadania. InPost rusza z nową usługą

Klienci z Warszawy i Łodzi będą mogli odebrać zamówienie z Paczkomatu w dniu jego nadania. InPost poinformował o starcie pilotażowej usługi typu „same day delivery”. Do tej pory tego typu rozwiązania znane były np. klientom Amazona w niektórych państwach.

Dwa miasta i pod jednym warunkiem

Usługa ma oczywiście swoje ograniczenia. Firma zastrzega, że chodzi o paczki, które będą wysłane z tego samego miasta, w których znajduje się docelowy Paczkomat, a także wyłącznie te, które zostaną nadane przed godziną 16.30. InPost za nową usługę nie doliczy dodatkowej opłaty.

– W takiej sytuacji niezależnie od tego, czy sklep ma integrację z InPostem, czy konsument wybrał dostawę następnego dnia, czy dostawę weekendową, bez żadnych dodatkowych opłat my postaramy się te przesyłki dostarczyć do Paczkomatów tego samego dnia. To oznacza, że jeszcze tego samego wieczoru nasi klienci będą mogli odebrać je z Paczkomatu – opisał w rozmowie z Newserią Rafał Brzoska, prezes i mniejszościowy akcjonariusz InPostu.

Jak podkreślił prezes, wprowadzenie usługi w dwóch miastach było możliwe dzięki inwestycjom firmy w zautomatyzowane procesy, sortownie i infrastrukturę IT, a także nową flotę aut, w tym samochody elektryczne.

– Polski e-commerce rośnie jak na drożdżach, a polski konsument staje się coraz bardziej wymagający, 80 proc. klientów mówi, że będzie kupować więcej, jeżeli przesyłki będą dostarczane szybciej – dodał prezes.

