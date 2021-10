Niedziele handlowe. Czy 3 października sklepy są otwarte?

Niedziela 3 października jest wolna od handlu. Ostatnia niedziela handlowa wypadła w sierpniu, a kolejna przypadnie 12 grudnia – mamy więc 3-miesięcznyokres „niehandlowy”. Tak jest w teorii, bo w rzeczywistości wiele sieci handlowych od dawna nic sobie nie robi z zasad i prowadzą działalność w niedziele jak w każdym innym dniu. To dzięki temu, że nawiązały współpracę z firmami kurierskimi, dzięki czemu zyskały status placówki pocztowej. Do grona sklepów działających w niedziele właśnie dołączyło Netto.

To jednak może się zmienić. Sejm przyjął nowelizację ustawy ograniczającej handel w niedziele. Przypomnijmy, że chodzi o projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez posłów PiS pod przewodnictwem Janusza Śniadka, posła i byłego szefa NSZZ „Solidarność”. Jego głównym założeniem jest usunięcie luki prawnej, która pozwala na dopisywanie do zakresu działalności usług pocztowych, co zwalnia z konieczności przestrzegania zakazu handlu w niedziele. Furtka ta pozwalała na otwarcie m.in. sklepów sieci Żabka. W ostatnich tygodniach z możliwości otwarcia sklepów dzięki świadczeniu usług pocztowych korzystały także duże sieci handlowe m.in. Biedronka, Lidl, Kaufland oraz Carrefour.

