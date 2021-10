Amazon Prime od dziś w Polsce. Dostawy w jeden dzień, ułatwienie dla streamerów i wiele innych

Od dziś klienci Amazona w Polsce będą mogli skorzystać z usługi Amazon Prime, czyli dobrze znanej z innych rynków możliwości dostawy paczki w dzień po jej zamówieniu. Usługa będzie obejmowała miliony produktów w ponad 30 kategoriach. Jak wymienia firma, będą to towary od artykułów sportowych, elektroniki, kosmetyków i książek, po smartfony i zabawki. Co ciekawe, darmowa i ekspresowa przesyłka dotyczy wszystkich produktów z wymienionej listy. Nie ważna jest wysokość kwoty zamówienia.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak polscy klienci przyjęli uruchomiony na początku tego roku serwis Amazon.pl. Wprowadzając Amazon Prime do Polski, możemy zaoferować darmową dostawę nawet następnego dnia, dostęp do nagradzanych filmów i seriali, a także gier komputerowych i o wiele więcej – mówi Mourad Taoufiki, dyrektor generalny Amazon.pl. Poza nowymi możliwościami przesyłki, użytkownicy usługo Prime zyskają dostęp do filmów i seriali w usłudze streamingowej firmy, a także gier ramach Prime Gaming.

Twitch Prime, czyli wsparcie dla streamerów

Ucieszą się także streamerzy, którzy korzystają z należącego do Amazona serwisu Twitch. Od dziś polscy użytkownicy będą mogli połączyć swoje konta Amazon Prime z tymi na Twitch, dzięki czemu za darmo będą mogli subskrybować jednego ze streamerów. Oznacza to, że bez dodatkowego wkładu, będzie można przekazać wsparcie ulubionemu twórcy, który otrzyma dodatkowe środki od Twitcha.

Ile kosztuje Amazon Prime? Znamy cenę

Poznaliśmy także polską cenę usługi Amazon Prime. Firma oferuje 30-dniowy okres próbny, który jest oczywiście bezpłatny. Następnie, jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z usługi, będzie musiał zapłacić 49 złotych rocznie lub 10,99 zł miesięcznego abonamentu.

