Niedziele handlowe październik 2021. Te sklepy będą otwarte 24 października

Niedziele handlowe są dniami długo wyczekiwanymi. Z powodu obwiązywania zakazu handlu z roku na rok mamy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. W 2021 roku odbędzie się tylko 7 niedziel handlowych, a na najbliższą z nich przyjdzie nam zaczekać aż do grudnia.

Niedziele handlowe 2021 – kalendarz:

31 stycznia 2021 r.,

28 marca 2021 r.,

25 kwietnia 2021 r.,

27 czerwca 2021 r.,

29 sierpnia 2021 r.,

12 grudnia 2021 r.,

19 grudnia 2021 r.

Niedziele handlowe październik 2021. Sklepy otwarte 24 października

Brak niedziel handlowych w ostatnich miesiącach nie był tak dotkliwy, jak jeszcze przed rokiem. Wszystko za sprawą sieci marketów, które zaczęły na dużą skalę obchodzić zakaz handlu i otwierały się jako placówki pocztowe. Na taki zabieg jako jdna z pierwszych zdecydowała się Biedronka, a w kolejnych tygodniach w jej ślad poszły m.in. Lidl, Carrefour, Kaufland i Auchan. Rząd postanowił powiedzieć dość.

W czwartek 14 października Sejm pochylił się nad poprawkami dotyczącymi zakazu handlu zaproponowanymi przez Senat. Posłowie zdecydowali, że status placówki pocztowej będą mogły mieć tylko te miejsca handlu, w których minimum 40 proc. przychodu pochodzi z usług pocztowych. Równocześnie niższa izba parlamentu nie zgodziła się, aby w niedzielę mogły być otwarte sklepy, w których pracować będą uczniowie i studenci do 26. roku życia, emeryci lub bezrobotni. Ustawę we wtorek 19 października podpisał prezydent Andrzej Duda.

Ustawa wejdzie w życie w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że jeszcze do końca stycznia wszystkie sklepy, które posiadają status placówki pocztowej, będą mogły być otwarte w każdą niedzielę. Od 1 lutego 2022 roku będzie to już niemożliwe. Wówczas w każdą niedzielę otwarte będą mogły być: