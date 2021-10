Niedziele handlowe wrócą do łask? Lidl i Biedronka o zmianie w zakazie handlu

W ostatnich miesiącach wiele popularnych sieci handlowych zdecydowało się na otworzenie części marketów w każdą niedzielę, a nie tylko w niedziele handlowe. Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour, Topaz, Dino i inne sieci zawarły umowy z firmami zajmującymi się usługami pocztowymi. Dzięki temu wiele marketów oficjalnie stało się placówkami pocztowymi, a co za tym idzie, mogło zgodnie z prawem otworzyć swoje drzwi dla klientów w każdą niedzielę.

Zakaz handlu zaostrzony. Niedziele handlowe znów długo wyczekiwane?

Na reakcję ze strony rządu nie trzeba było długo czekać. Posłowie przygotowali projekt ustawy, na mocy którego już w lutym dojdzie do zaostrzenia zakazu handlu. Posłowie chcieli, aby status placówki pocztowej mogły otrzymać placówki, które wykażą, że minimum 50 proc. ich przychodów pochodzi z usług pocztowych. Senat zaproponował, żeby pułap ten obniżyć do 40 proc., na co zgodziła się izba niższa. We wtorek 19 października ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Zgodnie z zapisami ustawy, zmiana przepisów wejdzie w życie dopiero 1 lutego 2022 roku. Do tego momentu obowiązywać będą dotychczasowe regulacje, co może częściowo ucieszyć właścicieli sieci handlowych, ponieważ będą mogły one otworzyć swoje markety w najgorętszym okresie zakupowym – przed świętami Bożego Narodzenia.

Sklepy Biedronka od lutego zamknięte w niedziele niehandlowe?

Spytaliśmy dwie największe sieci marketów, czy w związku z zaostrzeniem zakazu handlu od lutego, będą szukać nowych rozwiązań, aby ich sklepy mogły pozostać otwarte w każdą niedzielę.

„Sieć Biedronka w pełni stosuje się do przepisów prawa i zawsze działa w zgodzie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi. Wprowadzenie usługi pocztowej jest rozwiązaniem testowym, które dotyczy wybranej liczby sklepów oraz sprawdzeniem nowych możliwości zgodnych z obecnie obowiązującym porządkiem prawnym, z czego już wcześniej korzystało wiele innych konkurencyjnych sieci” – przekazał nam Marcin Hadaj, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

Marcin Hadaj podkreślił również, że Biedronka oferuje swoim klientom błyskawiczną dostawę zakupów robionych online. „Teraz te same produkty w tych samych cenach, co w sklepach sieci Biedronka, będzie można zamawiać również za pośrednictwem aplikacji Glovo w ramach usługi BIEK. Celem usługi jest dopasowanie naszej oferty do potrzeb naszych klientów i odpowiedź na zmieniający się styl ich życia” – dodał.

Lidl o zakazie handlu w niedziele

Do kwestii zmian w zakazie handlu w rozmowie z nami odniósł się również Lidl. „Lidl Polska jako jedna z ostatnich sieci otworzył część sklepów w niedziele, aby najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Do decyzji o otwarciu części placówek zostaliśmy zmuszeni w wyniku działań innych uczestników rynku. (...) Podkreślamy, że dostosujemy się do wszelkich zmian w tym zakresie, które zostały określone w nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta” przekazała Aleksandra Robaszkiewicz Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.