Brak towaru na półkach zasłaniają... fototapetami? Dziwne zdjęcia z Wielkiej Brytanii

Jak podaje „Daily Mail”, publikując materiały wrzucone do sieci przez użytkowników, niektóre sklepy mają w dość osobliwy sposób odpowiadać na brak towaru na swoich półkach. W sieci pojawiły się bowiem pojedyncze wpisy, w których widzimy zdjęcia wrzucone przez klientów m.in. Tesco, Sainsbury's, czy Boots. „Daily Mail” publikuje m.in. zdjęcie fototapety ze szparagami, która miała imitować prawdziwe warzywa. W Boots w miejscu, gdzie normalnie pojawiały się przekąski, postawiono puste trójkątne pudełka, udające opakowania z popularnymi w Wielkiej Brytanii kanapkami.

Część komentujących zastanawia się, czy fotografie są autentyczne. Jak przekonują, w swojej okolicy nie zauważyli żadnych problemów. Zgłoszenia, o których pisze „Daily Mail” mają pochodzić m.in. ze stolicy Wysp Londynu.

Kryzys dostawczy w Wielkiej Brytanii

Gazeta przekonuje, że obrazy pustych półek ukrywanych pod fototapetami związane są z realnym problemem w postaci braków w zaopatrzeniu. Jak informujemy od kilku tygodni, Wielka Brytania boryka się z poważnym problemem w zakresie dystrybucji. Zmiany przepisów spowodowane brexitem, a także przedłużająca się pandemia doprowadziły do sytuacji, w której wielu kierowców ciężarówek opuściło kraj i wyjechało do swoich ojczyzn. Siła robocza zasilająca łańcuch dostaw to element kluczowy w dystrybucji towarów.

Niedawno media obiegły zdjęcia kierowców samochodów osobowych, którzy stali w kolejkach po paliwo. Z powodu braku kierowców ciężarówek nie było bowiem możliwe rozwiezienie paliwa na stacje, a stąd krótka droga do kolejek i limitowania towaru. Podobne problemy można także zauważyć w łańcuchu dostaw innych produktów. Już przed kilkoma tygodniami specjaliści z branży spożywczej ostrzegali, że w sklepach pojawią się puste półki, bo towarów nie ma jak przetransportować. Ostrzeżenie dotyczyło w głównej mierze nadchodzących świąt Bożego Narodzenia, kiedy zapotrzebowanie drastycznie wzrośnie.

