Kiedy Black Friday 2021? Święto zakupowego szaleństwa coraz bliżej

Kiedy Black Friday 2021? To pytanie w ostatnich dniach zadaje sobie coraz większa grupa internautów. Uspokajamy, do Czarnego Piątku został jeszcze miesiąc. Zgodnie z tradycją Black Friday przypada zawsze w ostatni piątek listopada. W 2021 roku będzie to 26 listopada.

Promocje na Black Friday 2021

Jak co roku z okazji Czarnego Piątku możemy spodziewać się wielu atrakcyjnych promocji. Jakich dokładnie? Na tę informację, a także dokładną listę sieci biorących udział w akcji, przyjdzie nam pewnie jeszcze trochę poczekać. Warto jednak zaznaczyć, że ze względu na trwającą pandemię i wiele problemów logistycznych promocje mogą być mniej okazałe niż w minionych latach.

Podczas gdy większość sklepów jeszcze nie poinformowała, czy weźmie udział w akcji, Media Expret już promuje promocje na Black Weeks. Sprzedawca RTV i AGD informuje, że przygotował rabaty na sprzęt do -80 proc., a także atrakcyjne oferty rat.

Dzień Singla, czyli chińskie Black Friday

Zanim cały świat pogrąży się w zakupach w Black Friday, swoje święto zakupów będą obchodzić Azjaci. Dokładnie 11 listopada rozpoczną się wyprzedaże związane z Dniem Singla. Już teraz wiadomo, że rabaty sięgać będą nawet -70 proc., a kupujący będą mogli korzystać z dodatkowych zniżek (np. kuponów i kodów rabatowych), aby dodatkowo obniżyć ceny kupowanych produktów.

Razem z Azjatami świętować będą również Polacy, którzy kochają zakupy na AliExpress. Grupa Alibaba, do której należy AliExpress, co roku z okazji wyprzedaży związanych z Dniem Singla zarabia dziesiątki miliardów dolarów.