McDonald's przywraca legendarną kanapkę. W formie NFT

McRib zadebiutował w restauracjach McDonalda w 1981 roku. Na początku nie cieszył się ogromnym zainteresowaniem klientów i po raz pierwszy został wycofany z menu w 1985. McRib wracał w kolejnych latach na krótkie okresy, a także przy akcjach promocyjnych (np. filmu „Flinstonowie”).

McRib wraca do McDonald's

Niska dostępność kanapki nadała jej status trudnej do zdobycia. McDonald's szybko się zorientował, że może to wykorzystać i organizował akcje, jak „Save the McRib”, czy trasy pożegnalne kanapki. W popkulturze i mediach społecznościowych można znaleźć liczne odniesienia do „nieuchwytnego McŻeberka”.

40 lat po tym, jak McRib pojawił się po raz pierwszy McDonald's przywrócił kanapkę, ale w formie NFT. Non Fungible Token, czyli niewymienny token to technologia cyfrowa, która robi podobną karierę, co blockchain kilka lat temu. W skrócie NFT to cyfrowy paragon, który potwierdza transakcję zakupu i własność cyfrowej kopii.

NFT. Jak to zjeść?

Do tej pory NFT był głównie wykorzystywane do sprzedawania obrazów. Pierwszy NFT „Quantum” został sprzedany przez Sotheby's za blisko 1,5 mln dolarów. Natomiast NFT obrazu „5000 pierwszych dni” został sprzedany za 69 mln dolarów. Każdy może sobie pobrać obrazy z internetu, ale prawdziwym właścicielem jest tylko posiadacz przypisanego do niego NFT.

Właśnie w ten sposób McDonald's przywrócił i rozdaje 10 McRibów. Niestety na fanów kanapki i technologii NFT z Polski czeka zawód, bo aby mieć szansę na otrzymanie McRiba trzeba być obywatelem Stanów Zjednoczonych. 10 szczęśliwych, którzy otrzymają tokeny od McDonalda, nie będzie mogło zjeść kanapki, będzie mogło tylko pochwalić się, że ją mają.

Czytaj też:

„Daily Mail” pisze o Dodzie. Gwiazda wyprzedała w 30 sekund części swojego ciała. O co chodzi?