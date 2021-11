Kiedy Black Friday 2021? AliExpress już rozpoczęło wielką wyprzedaż

Black Friday to zakupowe święto wywodzące się z USA. Zawsze obchodzone jest w ostatni piątek listopada. Dlatego Black Friday 2021 rozpocznie się już za 2 tygodnie - 26 listopada. Zanim jednak zaszalejemy na zakupach w kraju, możemy skorzystać z promocji na AliExpress.

To Jeszcze nie Black Friday 2021. AliExpress z wyprzedażą 11.11

Azjaci nie są tak dużymi entuzjastami Black Friday jak Europejczycy czy Amerykanie. Znacznie większym zainteresowaniem cieszą się tam wyprzedaże związane z Dniem Singla, przypadającym zawsze 11 listopada. Tylko w ten jeden dzień Alibaba (właściciel AliExpress) zanotował 540,3 mld CNY, czyli ok. 343 mld zł. A to jeszcze nie koniec, ponieważ wyprzedaże na AliExpress potrwają do 13 listopada do godziny 9:00 czasu polskiego.

Podczas wyprzedaży “11.11” na AliExpress w promocyjnej cenie można kupić w zasadzie wszystko, choć największym zainteresowaniem zawsze cieszy się elektronika. W mocno obniżonych cenach można kupić słuchawki, smartfony, smartwatche i wiele innych gadżetów. Oczywiście atrakcyjne rabaty naliczane są również na artykuły w pozostałych kategoriach.

Czytaj też:

Black Friday za pasem, a niektóre sklepy mają problem z zatowarowaniem. Jak tu robić promocje?

Black Friday 2021 - lista sklepów biorących udział w akcji

Ci, którzy nie wyobrażają sobie tygodniami czekać na dostarczenie zakupów zrobionych w Azji, będą musieli uzbroić się w cierpliwość i zaczekać na Black Friday 2021. Lista marek biorących udział w akcji cały czas się wydłuża, jednak już teraz wiadomo, że z promocji na pewno skorzystamy w sklepach:

CCC

Allegro

AliExpress

Amazon

Lidl



Avans

Cyfrowe.pl

Decathlon

Deichmann

Douglas

Empik i Empikfoto.pl

GO Sport

Hebe

House

Home&You

Komputronik

Mohito

Neonet

Mi Sklep

Pandora

Pucini

Puma

Adidas

Sephora

Sinsay

Smyk

Czytaj też:

Black Friday w Polsce. Sprawdzamy, czy okazje w polskich sklepach warte są pieniędzy