Niedziele handlowe listopad 2021. Lista sklepów otwartych 14 listopada

Niedziele handlowe to bez wątpienia dni długo wyczekiwane, szczególnie odkąd w 2021 roku ich liczba została ograniczona do zaledwie siedmiu. Do historii przeszły czasy, kiedy zakupy można było robić bez przeszkód w każdą niedzielę, czy nawet rok 2018, kiedy to niedziela handlowa przypadała w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca.

Niedziele handlowe 2021- kalendarz:

31 stycznia 2021 r.,

28 marca 2021 r.,

25 kwietnia 2021 r.,

27 czerwca 2021 r.,

29 sierpnia 2021 r.,

12 grudnia 2021 r.,

19 grudnia 2021 r.

Niedziele handlowe listopad 2021. Sklepy otwarte 14 listopada

Mimo iż na najbliższą niedzielę handlową przyjdzie nam zaczekać aż do 12 grudnia, to dziś również uda nam się zrobić zakupy. O szaleństwie w galeriach handlowych można raczej zapomnieć (czynne będą nieliczne sklepy), ale zakupy uda nam się zrobić w wielu marketach. Wszystko za sprawą omijania zakazu handlu.

W ostatnich miesiącach wiele sieci handlowych zdecydowało się na nawiązanie współpracy z dostawcami usług pocztowych, dzięki czemu markety zyskały status placówki pocztowej, która jest na liście wyjątków i nie jest objęta zakazem handlu. Właśnie dlatego 14 listopada można zrobić zakupy m.in. w wybranych sklepach sieci Biedronka, Lidl, Kaufland, Carrefour, Auchan, Dino, Topaz i wielu innych.

Sklepy otwarte 14 listopada to również:

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel



lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Carrefour Express

kwiaciarnie

apteki

markety na dworcach PKP

placówki pocztowe

stacje paliw

Niedziele handlowe w 2022 roku. Zmiany w przepisach już w lutym

Skala obchodzenia zakazu handlu okazała się na tyle duża, że politycy zdecydowali się na wprowadzenie zmian w przepisach, aby największe sieci handlowe nie mogły korzystać ze statusu placówki pocztowej.

Nowe przepisy wejdą w życie w lutym 2022 roku. Zgodnie z zapisami nowelizacji, status placówki pocztowej będzie przysługiwał tylko tym sklepom, które udowodnią, że 40 proc. ich przychodów stanowią usługi pocztowe. Nie trudno się domyślić, że dla marketów będzie to nieosiągalne kryterium.

