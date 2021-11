Kiedy Black Friday 2021? Już tylko dni dzielą nas od święta wyprzedaży

Black Friday to święto wywodzące się z USA. Zgodnie z tradycją przypada zawsze w ostatni piątek listopada. Właśnie dlatego Black Friday 2021 będzie miało miejsce w piątek 26 listopada. W Polsce można już jednak korzystać z wielu promocji związanych z tym świętem.

Black Friday, Black Weeks i Black Weekend, czyli polskie odmiany Czarnego Piątku

Polacy zaadaptowane z USA święto nieco zmienili. Za oceanem wyprzedaże co do zasady trwają jeden dzień, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie ogromnymi rabatami, które są wówczas oferowane klientom. Na naszym rodzimym gruncie bywa nieco inaczej.

W Polsce na razie nie mam co liczyć na tak ogromne zniżki, jak w USA, ale za to święto wyprzedaży w wielu miejscach trwa znacznie dłużej. Popularnym rozwiązaniem, zwłaszcza w sklepach sprzedających sprzęt RTV i AGD, jest organizowane tzw. Black Weeks, czyli całych tygodni, podczas których oferowane są promocje na elektronikę.

Innym popularnym sposobem na wydłużenie Black Friday w Polsce jest organizowanie tzw. Black Weekendu. Jest to nic innego jak przedłużenie obowiązujących w Czarny Piątek promocji o sobotę i niedzielę (tam, gdzie nie obowiązuje zakaz handlu).

Oczywiście podczas planowania zakupów podczas Black Friday warto zachować zdrowy rozsądek. Zwłaszcza że nie wszystkie promocje oferowane tego dnia są najlepszymi ofertami w ciągu roku.

Black Friday 2021 – lista sklepów

Liczba sieci handlowych, które co roku decydują się przystąpić do akcji wyprzedażowej pod szyldem Black Friday z roku na rok jest coraz dłuższa. Dlatego nie sposób wymienić wszystkich marek, które 26 listopada zaoferują rabaty.

Poniżej prezentujemy listę wybranych popularnych sklepów, które organizują Black Friday 2021:

CCC

Allegro

AliExpress

Amazon

Lidl



Avans

Cyfrowe.pl

Decathlon

Deichmann

Douglas

Empik i Empikfoto.pl

GO Sport

Hebe

House

Home&You

Komputronik

Mohito

Neonet

Mi Sklep

Pandora

Pucini

Puma

Adidas

Sephora

Sinsay

Smyk

