Niedziele handlowe listopad 2021. Sklepy otwarte 21 listopada – lista

W 2018 roku w życie weszła ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta. Od tego momentu z roku na rok mamy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. O ile początkowo niedziele handlowe przypadały w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, o tyle obecnie ich liczba została zredukowana do zaledwie siedmiu w całym roku. W 2021 roku miało miejsce już pięć niedziel handlowych, a na najbliższą przyjdzie nam zaczekać do grudnia.

Lista niedziel handlowych w 2021 roku:

31 stycznia 2021 r.,

28 marca 2021 r.,

25 kwietnia 2021 r.,

27 czerwca 2021 r.,

29 sierpnia 2021 r.,

12 grudnia 2021 r.,

19 grudnia 2021 r.

Niedziele handlowe listopad 2021. Sklepy otwarte 21 listopada

Mimo iż najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce dopiero 12 grudnia, to 21 listopada również uda nam się zrobić zakupy i to nie tylko te podstawowe. Od kilku miesięcy wiele popularnych sieci handlowych korzysta z furtki w zakazie handlu i otwiera swoje sklepy w każdą niedzielę.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Pocztą Polską wybrane sklepy w każdą niedzielę otworzyła Biedronka. Na podobną współpracę z innymi dostawcami usług pocztowych zdecydowały się również sieci Lidl, Carrefour, Dino, Kaufland, Auchan, Topaz, Leroy Merlin i wiele innych.

Oprócz marketów w najbliższą niedzielę zrobimy zakupy również w placówkach, które zgodnie z ustawą nie są objęte zakazem handlu. Dlatego sklepy otwarte 21 listopada to również:

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel



lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki

sklepy działające na zasadzie franczyzy, np. Carrefour Express

kwiaciarnie

apteki

markety na dworcach PKP

placówki pocztowe

stacje paliw

Niedziele handlowe wrócą do łask w 2022 roku?

Obchodzenie zasad zakazu handlu nie potrwa już długo. W Dzienniku Ustaw została już opublikowana nowelizacja ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta. Jednym z ważniejszych jej zapisów jest ten dotyczący placówek pocztowych. Zgodnie z nowymi regulacjami, aby otrzymać status placówki handlowej, przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że minimum 40 proc. jego przychodów pochodzi z usług pocztowych. Dla dużych sieci handlowych spełnienie tego warunku nie będzie możliwe.

Zgodnie z zapisami, nowelizacja wejdzie w życie 1 lutego 2022 roku. Do tego momentu będą obowiązywały dotychczasowe przepisy.

