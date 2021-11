Black Friday w PlayStation Store przyszedł wcześniej

Sklep PlayStation Store rozpoczął Black Friday kilka dni przed wszystkimi. W odróżnieniu od reszty wyprzedaży nie nazywa ich nawet Black Weeks, czyli czarnymi tygodniami. Niezależnie od nazwy promocje na największe tytułu dostępne na konsole PlayStation 4 i 5 są już dostępne.

W promocji Black Firday na PlayStation Store dostępne są:

FIFA 22 z 349 zł na 245 zł

Far Cry 6 z 289 z na 203 zł

Back 4 Blood z 299 zł na 209 zł

NBA 2K22 z 329 zł na 164 zł

Madden 22 z 449 zł na 224 zł

Marvel's Avengers z 209 zł na 83 zł

Red Dead Redemption 2 z 240 zł na 99 zł

Deathloop z 289 zł na 144 zł

Resident Evil Village z 289 zł na 124 zł

Life is Strane: True Colors z 249 zł na 161 zl

Tales of Arise z 289 zł na 202

Powyższe tytuły dostępne są w promocji w wersji cyfrowej. Ponadto z okazji Black Friday sklep PlayStation Store oferuje 33-procentową zniżkę na abonament na usługę PlayStation Plus. W ramach abonamentu dostępne są darmowe gry (w listopadzie to Knockout City, First Class Trouble i Kingdoms of Aamlur: Re-Reckinging).

Oferta ważna jest do końca listopada.

