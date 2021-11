Black Friday 2021. Oferty na Czarny Piątek i Black Week w H&M

26 listopada czeka nas Black Friday, czyli „święto promocji”, które do Polski dotarło z Ameryki. W Stanach Black Friday to piątek po Święcie Dziękczynienia, gdy rusza zakupowe, bożonarodzeniowe szaleństwo zakupowe. Black Friday to początek przedświątecznych promocji, ale nie tylko – sklepy przestały ograniczać się do jednego dnia zniżek i poza Czarnym Piątkiem jest też Black Week. W dniach poprzedzających Black Friday także przygotowywane są oferty promocyjne.

Black Friday 2021 w H&M. Rabaty do 25 proc.

Szwedzka sieć H&M także przygotowała promocje na Black Friday 2021, a na rabaty na jej stronach można było trafić już 20 listopada, a Black Week w H&M rozpoczął się na dobre 22 listopada. Co ważne, członkowie klubu H&M dostają więcej ofert na Black Friday – o czym informuje sieć już na wstępie. Klubowicze H&M Club każdego dnia otrzymują inną promocję.

H&M oferuje tysiące produktów w niższych cenach, m.in. odzież i obuwie dla kobiet, mężczyzn, dzieci i niemowląt. Dodatkowo oferowane są darmowe dostawa i zwrot, jeżeli zamówienia zostaną złożone w okresie od 15 listopada do 31 grudnia, wydłużono też czas na zwroty – do 45 dni.

Black Week w H&M potrwa do 28 listopada, ale to nie koniec promocji – sieć zapowiada nowe zniżki i rabaty na 29 listopada, gdy wypada Cyber Monday.

