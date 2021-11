Kiedy wraca kanapka Drwala? McDonald's podaje termin

McDonald's i jego sezonowy „Drwal” to nieodłączny element nadchodzącej zimy w Polsce. Fast food co roku wraca do sprzedaży kanapki Drwala (kiedyś w duecie z kanapką Zbójnicką), a problemem pozostaje termin, gdy to nastąpi. Amerykańska sieć w końcu ujawniła, kiedy do menu wraca „Drwal”.

Powrót „Drwala” do McDonald's. Oficjalnie: 24 listopada, choć...

„Już 24 listopada goście wszystkich restauracji McDonald’s w Polsce będą mogli zamówić kultowego burgera. Wyczekiwany powrót Burgera Drwala do oferty, dla wielu oznacza otwarcie najpyszniejszego sezonu w roku, dlatego McDonald’s postanowił zaskoczyć, a tym samym docenić jego największych fanów” – głosi oficjalny komunikat sieci.

Jak się okazało, najwięksi fani Burgera Drwala, którzy wypytywali o powrót ulubionej kanapki w mediach społecznościowych, zostali zaproszeni na „przedpremierę” jego ponownego znalezienia się w menu.

Jedno jest pewne: teraz na żadne przedpremiery nie trzeba czekać, a w każdym McDonald's Burger Drwala będzie dostępny od środy 24 listopada.

Burger Drwala wraca, a wraz z nim kilka jego odmian

24 listopada do McDonald's wróci nie tylko klasyczny Burger Drwala, ale też jego cztery dodatkowe odmiany:

Burger Drwala podwójny,

Burger Drwala z żurawiną,

Burger Drwala z kurczakiem,

Burger Drwala na ostro.

Wracają też, jak co sezon, zakręcone frytki z sosem śmietanowym.

