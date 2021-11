Black Friday 2021 na eobuwie.pl. Rabaty do 70 proc. Sprawdzamy, na które promocje warto zwrócić uwagę

Damskie, męskie i dziecięce – już teraz wybrane modeli dla dorosłych i dzieci są w atrakcyjnych ofertach, a oszczędzić można naprawdę wiele. Niektóre rabaty sięgają nawet 200 zł. Poniżej znajdziesz kilka propozycji, a korzystając z naszych kodów rabatowych na eobuwie.pl zaoszczędzisz nawet 70 proc.

Black Friday 2021 na eubouwie.pl. Modne i wygodne buty damskie

Wygoda czy elegancja? To właśnie odwieczny problem każdej kobiety, która z jednej strony chce dobrze wyglądać, z drugiej zależy jej na wygodnym i praktycznym obuwiu. Wybór nie jest łatwy, choć w ostatnich latach z odsieczą przyszła moda na sztyblety i botki. Te eleganckie i klasyczne buty są idealnym rozwiązaniem w sezonie jesień-zima. Idealnie sprawdzą się w zestawie z eleganckim płaszczem, ale i ciepłą kurtką. Można je założyć zarówno do biura, jak i na spacer z rodziną. Łączą w sobie dwie pożądane cech – elegancję i wygodę.

Podczas Black Friday 2021 na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych, mają jeszcze jedną zaletę – są na atrakcyjnych wyprzedażach. Uwagę warto zwrócić m.in. na Botki RIEKER, które z okazji Czarnego Piątku przecenione są z 269 na 209 zł. Dla pań niebojących się obcasów ciekawą ofertą mogą okazać się Botki CARINII, których cena na Black Friday aż o 59 proc.

Black Friday 2021 na eubouwie.pl. Sneakersy tańsze o kilkadziesiąt procent

Podczas promocji na Black Friday 2021 w atrakcyjnych cenach są również popularne miejskie sneakersy. Odważne panie śmiało mogą zakładać je do elegantszych płaszczy, nieco przełamując w ten sposób codzienną stylizację. Na uwagę na pewno zasługują białe buty Adidas z modnymi złotymi pasami. Z okazji Black Friday ich cena została obniżona aż o 46 proc.

Warto pamiętać również o ponadczasowych i idealnych do poruszania się po mieście sneakersach marki New Balance. Najtańsze na eobuwie.pl dostaniemy już za 119 zł, a jeżeli zależy nam na klasycznych modelach, to ich ceny zaczynają się już od 159 zł. Kupując je na wyprzedażach związanych z Black Friday 2021 oszczędzimy nawet kilkadziesiąt procent.

Czytaj też:

Kiedy Black Friday 2021? Mamy listę sklepów biorących udział w akcji