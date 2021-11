Zima coraz bliżej. Smyk przygotował specjalną kolekcję ubrań z motywem świątecznym

Do Bożego Narodzenia zostało jeszcze trochę czasu, ale już za nieco mniej niż dwa tygodnie czekają nas mikołajki, a to idealna okazja do założenia ubrań ze świątecznym motywem.

Kolekcja jesienno-zimowa w sklepach Smyk. Ubrania dla najmłodszych

Oferta odzieży z motywem świątecznym w Smyku jest bardzo bogata, a wskazanie najciekawszych produktów nie należy do najłatwiejszych. Warto jednak zwrócić uwagę np. na rozpinany sweter chłopięcy ze świątecznym wzorem. W ofercie sklepu online dostaniemy go za 59,99 zł. Smyk oferuje go w rozmiarach od 62 do 104. Sweterek jest wykonany w całości z bawełny.

Uśmiech na twarzy dziecka i rodziny może wywołać też czerwona kamizelka z reniferem. Podobnie jak w przypadku sweterka, również oferowana jest w rozmiarach od 62 do 104. Kamizelka uszyta jest z bawełny, a nadruk z miłego w dotyku futerka.

Dla dziewczynek Smyk przygotował m.in. komplet, na który składa się koszulka z reniferem, czerwona spódniczka i rozpinana bluza w kolerze ecru. Ten uroczy zestaw dostępny jest obecnie w cenie 89,99 zł.

Na uwagę zasługują również różnokolorowe body. Dla dziewczynek mogą sprawdzić się te czerwone z nadrukiem z Myszką Minie. Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki będą się dobrze czuć w komplecie dziecięcym, na który składają się body z długim rękawem i półśpiochy. Body w całości wykonano z bawełny organicznej. Materiał wykorzystany do uszycia półśpiochów to 75 proc. bawełna i 25 proc. poliester.

W ofercie sklepy Smyk znajdują się również ubrania dla starszych dzieci. Pełną ofertę znajdziesz klikając tutaj. Jeżeli szukasz ciekawych promocji i kuponów do sklepów Smyk, zajrzyj tutaj.